李龍基女友Chris涉逾期居遭扣查　本人曾稱透過優才計劃來港

73歲李龍基與比他小36歲的女友王青霞（Chris）譜出爺孫戀後，引起各界關注，事件近月更鬧得滿城風雨。今日又有消息傳出，王青霞涉嫌在港逾期居留1000天而被入境處扣留調查，《香港01》分別向李龍基與王青霞查證事件，但暫時未獲回覆。

李龍基與王青霞的感情事，竟在半個月間演變成社會關注的假學歷和偽造文件風波。（攝影：潘樂文、麥超億）

Chris曾透露自己其實來港不久，是透過優才計劃來港，詳述優才、高才和專才分別，並說：「優才最難，只有長（常）春藤大學先可以，香港政府會補貼畀我。優才要學歷係Master以上，學歷一定要係長（常）春藤大學。」她稱自己現時做飛機零件採購工作，幫飛機公司買配件，更說：「我本身鍾意飛機，讀飛機唔係你哋諗咁樣，讀飛機其實係要讀氣象學，亦都要學機械工程學。」、「我有飛機執照，亦都轉頭可以同你分享！」等等。而Chris在訪問後把各項證書發送給《01娛樂》，所涉機構包括：美國史丹福大學、美國飛行學校Pacific States Aviation、北京航空航天大學、Grey Eagle Flight Academy、中華人民共和國國務院等，記者有問可否刊出，她說若要刊出，需把學號遮蔽，因為牽涉到其私隱。

Chris說自己有飛機執照，並懂得維修飛機，現時做飛機零件採購工作。（受訪者提供）

近幾個月，女方不斷被爆假學歷、借錢後失蹤、冒認是繆騫人女兒、淘寶畫作、曾於美國訂婚等等，大批網民都擔心李龍基被Chris騙財，令他人財兩空。上年年三十晚（9日）兩人一同現身TVB於廟街舉行《除夕倒數迎金龍》的直播節目，有傳媒報道，當晚與未婚妻Chris一同現身，有傳媒要求兩人合照時，李龍基原本想與Chris一同合照，並喊著「老婆，老婆」，但Chris卻急步離開，令李龍基一臉無奈。其後李龍基向在場傳媒解釋因律師的建議，故不接受訪問。

李龍基與王青霞的感情事，竟在半個月間演變成社會關注的假學歷和偽造文件風波。（攝影：潘樂文、麥超億）

Chris被指貪錢、拜金，但她就自言家境及人工也不差，原生家庭條件相當好。（攝影：潘樂文、麥超億）

李龍基未婚妻王青霞懶人包｜假學歷/戴綠帽/借錢風波震撼全網