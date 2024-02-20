港產天王內地宣傳電影幫粉絲圓夢　網民激讚：值得追一輩子

劉德華主演的電影《紅毯先生》被指票房成績欠佳，在內地上映7日只錄得8000萬，被同期對手大幅度拋離，故只能「忍痛離場」宣布撤出內地賀歲檔。事後官方發文解釋：「經過團隊的慎重考慮，電影《紅毯先生》將退出春節檔，重新選擇檔期與大家見面。」又稱：「感謝已經觀看過這部電影的觀眾，也期待我們能在更恰當的時間，遇到願意和我們共同完成這部作品的你。」

劉德華在戲中飾演香港天王巨星劉偉馳，從影40年的他一直渴望得影帝。（《紅毯先生》劇照）

《紅毯先生》上映7日突撤出賀歲檔。（網上圖片）

有媒體詢問《紅毯先生》內地撤檔，香港29號上映會唔會有影響？華仔公司回應：「現階段華仔也不清楚、一切看發行方的決定 。」但無論如何，相信一班粉絲都會力挺華仔到底，皆因華仔向來出名愛錫粉絲，除了疫情那幾年，他每年都堅持舉行大型生日會，希望藉此與粉絲好好相聚一番。而就算貴為天王巨星都毫無架子，曾分別在演唱會和電影活動上挺身而出為粉絲「出頭」，故深受粉絲尊重和愛戴。

華仔公司表示不清楚會否影響香港上映，一切看發行方的決定。（《紅毯先生》微博圖片）

華仔在戲中會重演《五虎將之決裂》，最後吞槍自殺一幕。（《紅毯先生》劇照）

而早前，華仔在為新戲《紅毯先生》到杭州路演時，又上演「寵粉」一幕。該被寵的男粉絲事後將片段分享到社交平台，片中所見，華仔原本已完成工作向現場粉絲揮手道別離開，突然有把如猛虎般的男生，手持華仔當年《愛無知》等3張專輯及一個電影《烈火戰車》同款頭盔等物品咆哮：「老大，幫我圓夢、幫我圓夢！」

華仔視每位粉絲為「家人」，每年都會搞生日派對相聚。（資料圖片）

華仔於2007年在成都舉行演唱會，出手拯救歌迷成為經典一幕。（YouTube截圖）

當時華仔見保安向歌迷動手，即時暫定表演，出聲喝止。（YouTube截圖）

最後護送歌迷離開，成為一時佳話。（YouTube截圖）

華仔在北京出席電影《偷天特務》首映禮時，眼見粉絲被保安推撞，即上前喝止對方。（微博圖片）

該行為成功吸引偶像停下步來，華仔上前二話不說將對方手上所有物品親手接過來並逐一簽名，簽到現場工作人員開始收拾離場他還在簽，即場感動不少粉絲。幸運男粉絲事後將「戰利品」展示到自己社交平台，並激動寫着：「參加紅毯先生杭州路演，只要臉皮夠厚，嗓門夠大，能讓他關注到你，那就值了，哈哈，讓我炫耀一下，和著上次潛行也要到簽名了，共四個簽名了，三張專輯，一個頭盔，我要好好收藏！ ！」

該男粉絲成功叫到華仔停低。（小紅書截圖）

華仔親手接過對方所有物品。（小紅書截圖）

為粉絲的物品逐一簽名。（小紅書截圖）

簽到現場工作人員開始收拾離場他還在簽。（小紅書截圖）

不少網民表示羨慕：「好羨慕你啊！」、「真心寵粉啊，活該他紅了這麽多年」、「我擦 華哥是真簽啊 一堆東西」、「我也想要他的簽名」；更有網民直言：「值得追一輩子」。

粉絲大讚華仔寵粉。（小紅書截圖）

幸運男粉絲事後將「戰利品」展示到自己社交平台。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）