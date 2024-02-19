TVB劇集質素不比隔籬台好太多？　七大原因要解決｜任噏亂評

前篇「任噏亂評」分析了為何「一向支持ViuTV的網民都表示轉台睇TVB劇集」。當然這並不等於TVB劇集就完全沒有問題。相反，以一間經營了50多年的公司來說，劇集的質素、製作以致選角上來說，需要改善的空間更多。觀眾睇得愈多愈耐，期望與要求自然愈高。



（劇照）

前篇點擊連結：網民都唔撐呻轉台睇TVB ViuTV劇水準真係響警號？｜任噏亂評

講到TVB與ViuTV劇集出品之間的差異，其實不外乎是 劇本、後期、演員（演技）三個層面。近年很多人會說：「新劇冇舊嘅咁好睇」、「寧願睇重播劇」，這對TVB來說也是一個警號。試問，一間累積了超過50年經驗的影視公司，在新科技支持、人員經驗累積了這麼一段長時間之下，為什麼會新不如舊？

對比起「隔籬台」，TVB優勝之處在於「夠多人」，指的是演員數量多，後期製作人員多，支援的人手多，且大多數都是有經驗的。不同於ViuTV，每年TVB都會吸納和培養一些新演員，最基本的是演員訓練班，且不難看出，演員內有一定的晉升模式。當一個新人演員，會先經歷一兩年（甚至數年）培養期，由低位置，配角或客串做起，再慢慢成為有對白，有名字的角色，再到配角，男二、女二，最後成為一劇的主角。

升做一線藝人又有幾多個？

以上所說的晉升模式雖好，但也有其問題，例如模式不明朗，以致外界經常會誤以為是「投高層所愛」，「高層鍾意邊個就捧邊個」，而非演技決定一切，最終令不少好演技的演員埋沒在時間洪流之中。舉個例子，2019年播出的《牛下女高音》好不好看？好看！主角 鍾景輝、吳岱融、張振朗及蔣志光是 是不是好戲之人？是！那為什麼他們只能長時間飾演配角而不是主角？冇人知。

疑犯原本裝成事業有成的富翁結識正牌女友，很快騙到對方同居。（《牛下女高音》劇照）

（《牛下女高音》截圖）

大家都明白，演員需要時間培養和經驗的浸淫，但同時間是否能考慮一下觀眾的感受？這裡又衍生了一個問題，到底選擇有經驗，觀眾見到悶的演員還是沒經驗但新鮮的演員好？其實每年抽幾套劇集，用新人主演就能解答。在現在兩線劇集均只收18點以下的環境下，正好是試驗的好機會。

《牛下女高音》中多位中年男子在失意的時刻，通過音樂，找到了曾經的赤子之心。（《牛下女高音》劇照）

易宇航做主角夠晒新鮮啦！（截圖）

來來去去都係嗰班人

在於高層角色（或決策的人）來說，自然想每套劇集都由一線演員擔任主角，畢竟收視高低，叫座力才是重點，就好似電影，劉德華、古天樂、劉青雲、張家輝、梁朝偉 合演一套警匪片一定叫座的道理。諗深一層，電視圈是否一定要焗限於 陳豪、胡定欣、馬國明、佘詩曼、李施嬅、譚俊彥做主角？難道不能拍一套陳勉良做看更的自傳劇集，黃建東的笑匠式喜劇，或是何慈茵、黎澤恩、謝嘉怡、易宇航、古天祥 幾位做主角的外國人在香港的喜劇？

大把外籍演員好戲，點解唔做得主角？（截圖）

近幾年網民經常狠批TVB只識BBQ、三四五角戀，其實TVB方面不妨借此機會革新一下演員們的「使用方法」。反觀ViuTV在起用演員方面就大膽，而貼地得多。

劇本拖戲

劇本好與壞，不，應該說是吸引與否，好大程度取決頭一兩集能否吸引觀眾一看再看，勾起大家的興趣，再而考驗編劇的功力，能否漂亮地說故事。在這一點上，以平均值來說，TVB就比ViuTV強得多。當然，有高必低，好些劇集只有頭幾集吸引，再來就是後勁不繼，用愛情大兜亂來拖戲，拉長劇集集數。

《新聞女王》能夠成功，劇本好是重要因素。（《新聞女王》微博圖片）

「成日BBQ！」

「成日BBQ！」不是指經常有BBQ戲份，而是指經常出現舊套路，問題所在是一些老舊橋段經常重覆。例如有兩個男主角，他們一定要歷盡人生苦楚，又會因某件事結識變成知心好友，最後一定又會反目，大結局又會和好如初。整件結構就如大結局中出現BBQ般的ending那樣公式化。

《飛常日誌》故事圍繞機場禁區內外每日接連發生的二、三事，其實主要都是講感情。（劇照）

唔係話愛情線就唔好。（《愛上我的衰神》劇照）

乜劇都係感情線最緊要

上年的《新聞女王》以權鬥，而非感情線作主軸一樣大獲好評，其實觀眾已用行動表示了，只要是好劇本，有沒有愛情線也並非重點。早年播出的，由胡鴻鈞及陳嘉慧主演的《愛上我的衰神》愛情劇集，之所以受到歡迎也是因為有懸念位、有層層遞進、有驚喜、有浪漫。「說故事」的功力深厚，才能成就一套好劇。把話題拉開，不妨定期舉辦劇集徵文比賽，每年都用最多人支持的劇本拍攝一套劇，說不定能為玩況帶來一番新氣象。

《降魔的》是近年難得一見大受網民歡迎、討論的劇集。（《降魔的》電視劇照）

劇本似工廠式創作

再引伸下去，為什麼TVB總有那麼幾套成為「伏味濃」地雷之作？其一可能是功力有限，其二可能是青黃不接。早年內地影視製作急速冒起，大批人才北上搵銀，不止是電影業受影響，編劇、導演流失，其實電視界的人才也流失不少。有時候，向電影圈學習，於坊間收集劇本再製作，也不失為好辦法。需知道，一套成功在網絡上傳播的小說，某程度上一定有其吸引之處。