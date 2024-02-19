應屆最索港姐酒店慶生分享床照極性感　窗邊打卡險走光

「東張女神」鄧凱文（Eris）是去年的落選兼被外界認為最索港姐，她不久後便被安排加入綜藝節目《東張西望》成外景主持，鄧凱文亦相當識做，不時在社交平台曬性感照，早前更在節目《大灣區美味好玩攻略》中以三點式上陣，瞬間吸引到不少網民的注視。昨日（18日）是鄧凱文的24歲生日，她分享了在酒店staycation慶生的照片，性感度簡直是……

鄧凱文真係好性感。(ig@thm____)

鄧凱文在社交平台分享了多張超性感的「床照」，相中的她穿上白色吊帶低胸裙，首先已經把她玲瓏浮凸的身材盡現，之後裙子方面下半部分時透視喱士，露出一對白滑又修長的美腿。雖然她在床上放上生日蛋糕，但已經不是重點，因為大家都把目光移到她的身上。

鄧凱文穿上白色吊帶低胸裙，首先已經把她玲瓏浮凸的身材盡現。(ig@thm____)

雖然鄧凱文在床上放上生日蛋糕，但已經不是重點，因為大家都把目光移到她的身上。(ig@thm____)

除了白色低胸裙外，鄧凱文又換上了一套藍色tube dress，在酒店房的角落打卡留念，而背後亦有一大片無敵大海景，「靚景加美人」的配搭令人心曠神怡。但她穿藍色tube dress在窗邊打卡時就差點「走光」，因為短裙下擺很貼近「神秘三角」。鄧凱文的一班朋友亦輪流祝她生日快樂，而不少的網民都留言送上祝賀及大讚她性感漂亮。

鄧凱文又換上了一套藍色tube dress。(ig@thm____)

鄧凱文穿藍色tube dress在窗邊打卡時就差點「走光」。(ig@thm____)

鄧凱文穿藍色tube dress在窗邊打卡時就差點「走光」。(ig@thm____)

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