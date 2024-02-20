李龍基心痛未婚妻還柙看管　透露王青霞被拘留後如釋重擔

李龍基未婚妻Chris王青霞昨日（19日）因被控逾期居留等6項控罪，今早（20日）在沙田裁判法院提堂。辯方替被告王青霞保釋，遭裁判官拒絕，須還柙看管，案件押後至4月16日再審。身在廣州工作的李龍基接受傳媒訪問時，表示未婚妻所做過的事需要承受，更指王青霞被拘留後心情如釋重擔。

李龍基未婚妻Chris王青霞好恩愛。（資料圖片）

對於未婚妻王青霞被即時還押，李龍基接受傳媒訪問時表示目前交由律師處理，而結果都是透過新聞才得悉，更表示感到非常無助，認為王青霞所做過的事都要自己承受，而王青霞在拘留所都講過，這樣被拘捕，感覺都如釋重擔。而李龍基就直言錯了就改過，一定會等未婚妻。

Chris被揭大話連篇。（資料圖片）

李龍基稱未婚妻一直背負包袱，更愈講愈傷心，哽咽表示很可惜王青霞一直都沒有坦白，如果知道實情最低限度大家可以商量一下，尋找好的答案，例如找個好律師去自首，更認為王青霞「好傻」。冷靜過後，李龍基感自責，認為自己害了未婚妻，因為對方經常指自己年紀大，不知道可以陪她多久，才令王青霞諗埋啲「屎橋」，而事件搞到咁大鑊，李龍基非常傷心難過。

李龍基話一定會等未婚妻。（資料圖片）

李龍基續指近年經常往返內地工作，每次王青霞陪伴出入境都沒有問題，所以自己完全不會懷疑對方的身份。對於入境處指王青霞行使假文書感不解，所以回港後會向律師查詢細節。