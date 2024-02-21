A0女神夜店初體現摸半裸男模巨胸嚇到尖叫　節目中大談婚前性行為

無綫綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》繼上周四、五譚俊彥飛往台灣尋找與自己同名同姓的「有緣人」，交換成長故事，還會互相為對方實踐夢想，過程有笑有淚，既歡樂又感動。本周有人氣小花郭柏妍（Rosita），帶大家走訪高雄和台中展開尋找「郭柏妍」之旅。

本周嘉賓是郭柏妍（Rosita）。

Rosita憑錄音提示靠想像畫出第一位「郭柏妍」人像，畫功勁cute！

喺高雄火車站搵到第一位「郭柏妍」。

喺高雄火車站搵到第一位「郭柏妍」。

明（22日）、後（23日）晚一連兩集尋找「郭柏妍聯盟」，Rosita遊覽高雄和台中多個名勝，先後與兩位郭柏妍s會面。Rosita與第一位「郭柏妍」在公園談心時，發覺不單止同名同姓，就連性格、家庭環境、衣著喜好都甚為相似：「好似冥冥之中有聯繫。」Rosita親道與父母關係如朋友，感謝從小悉心栽培，為其鋪了一條完美道路，說起父母的愛，Rosita不禁感觸落淚哽咽道：「屋企人就好似同我一齊畫咗幅好靚嘅畫，我再喺上面加多啲嘢，錦上添花，豐富人生。佢哋好為我諗，令我生活無後顧之憂，好多謝佢哋。」

二人於公園談心，Rosita發現同第一位「郭柏妍」個性及家庭環境都好相似。

互相揀選夜蒲戰衣畀對方。

兩排半裸肌肉男熱情招待！

兩排半裸肌肉男熱情招待！

除了親情觸動人心，Rosita還夜店初體驗，看得人臉紅心跳。她與第一位「郭柏妍」換上互相為大家揀選的夜蒲戰衣後，甫進夜店見獲兩行半裸男模熱情招待已夠驚喜，其中一名男模更邀請兩位郭柏妍「摸」巨胸，之後男模的一個舉動嚇得Rosita緊張尖叫。

Rosita篤完肌肉男巨胸嚇到尖叫，到底肌肉男做咗啲咩？

Rosita篤完肌肉男巨胸嚇到尖叫，到底肌肉男做咗啲咩？

Rosita篤完肌肉男巨胸嚇到尖叫，到底肌肉男做咗啲咩？

Rosita篤完肌肉男巨胸嚇到尖叫，到底肌肉男做咗啲咩？

Rosita同第一位「郭柏妍」玩到樂而忘返！

後晚，Rosita會與第一位「郭柏妍」一起尋找第二位「郭柏妍」，對於曾經歷不少不愉快成長經歷的這一位「郭柏妍」，Rosita除了與對方深情對話，還分享了自己以前亦曾只顧讀書，長大後才領悟到「YOLO（You only live once）」真諦：「因為只會喺呢個空間、時空、地方生存一次，咩都要試吓，唔好約束自己。」此外，三位郭柏妍還會在海邊大談女人經，Rosita自爆17、18歲時曾向男生示愛被拒，又大膽與「郭柏妍s」探討婚前性行為。

周五（23日）晚將尋找第二位「郭柏妍」。

三位郭柏妍交換成長故事。

聽到Rosita眼濕濕。

三位郭柏妍齊齊探討婚前性行為！