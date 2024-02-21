62歲天王過安檢被讚毫無架子　一細節證明絕佳人品

作為藝人經常要出外工作，不管你乘坐什麼交通工具，都需要過一道安檢，就算明星也沒有特殊權利，但同時不少人亦會好奇明星過安檢是怎樣的呢，而安檢人員見到自己喜歡的明星又會怎樣的呢？

劉德華出名愛錫粉絲和親民！（視覺中國）

近日在內地社交平台就流出一條「當安檢遇見劉德華」的片段，按片段背景推測，劉德華當時正身處內地準備過安檢，一身全黑打扮的他非常低調，劉德華也沒有勁誇排場，如普通人一樣，他先脫下帽子，把帽子和背囊等物品放入安檢托盤進行X光檢查，然後走過探測檢查門，及攤開手接受安檢人員檢查，期間他一樣要除下口罩確認容貌，之後，劉德華再去攞回隨身物品。

近日在內地社交平台，有劉德華過安檢時的片段流出。（小紅書截圖）

有兩位安檢人員被劉德華吸引住，望到眼定定。（小紅書截圖）

片段另一亮點則是現場的安檢人員，當他們見到劉德華出現在眼前時，大家的目光都離不開這位天王巨星，當中有兩位安檢人員更是看得「眼定定」，果然魅力沒法擋。其中一位安檢人員更把握機會，掏出幾張照片讓劉德華簽名，劉德華也沒有托手睜，逐張簽完才離開，令安檢姐姐非常開心。

劉德華過安檢時配合安檢人員不黑面不嫌煩，還要面帶微笑，被讚無架子。（小紅書截圖）

除下口罩。（小紅書截圖）

劉德華態度非常友善。（小紅書截圖）

而最令網民驚嘆的是，簽完名後，居然還是劉德華先講「謝了！」可見他為人謙謙有禮。而且雖貴為天王巨星，但劉德華整個安檢過程事事親力親為，自己東西自己收拾，並配合安檢人員不黑面不嫌煩，毫無架子獲讚親民。

有安檢人員把握機會簽名。（小紅書截圖）

劉德華沒有托手睜，逐張簽完才離開，令安檢姐姐非常開心。（小紅書截圖）