李龍基探監後向王青霞發表愛的宣言： 佢一出嚟我哋就結婚

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），因涉逾期居留、使用虛假文書等6罪被控告，昨日（20日）於沙田裁判法院提堂，案件押後至4月16日再訊，另於2月28日作保釋覆核申請。李龍基今日（21日）從廣州坐高鐵趕回香港，並趕往大欖懲教所探望還押中的未婚妻。

李龍基承諾與王青霞結婚。（梁碧玲攝）

李龍基探訪完未婚妻王青霞接受訪問表示：「我叫佢唔好擔心，我應承佢，佢一出嚟我會同佢結婚。唔好理外界講乜嘢，我知道佢係真心，希望佢經過呢個教訓，我相信佢之後唔會有啲咩事再欺騙我。」被問到會考慮在什麼地方簽紙，他說：「邊度簽紙都冇所謂。不過應該係好大程度喺國內簽紙。」基哥指今次事件對他和王青霞有很大的教訓。

李龍基今早由廣州返港，即趕去大大欖懲教所探女友王清霞

被問好多人覺得王青霞貪錢先與你一起，李龍基即時向天發誓力證愛人清白：「我當住藍天白雲發誓，我同佢咁多年，我識咗佢咁多年，從來冇喺我身上搵過任何錢，呢個絕對嘅！只不過我啲錢擺喺度，要買餸要買乜嘢咪攞囉！佢唔會攞多，有時候一萬或二萬，最多都係一千幾蚊。咁多年來如果佢真係為咗我嘅錢，唔會發展到今時今日。」

提到未婚妻有哮喘情況，是否有為她悉心準備藥物，他說：「其實佢返咗嚟香港之後，我就一路有帶去睇醫生，佢哮喘基本上已經好咗。」