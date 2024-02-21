李龍基將王青霞諗歪咗攬上身：佢盡力希望留喺我身邊多一分多一秒

藝人李龍基未婚妻王青霞（Chris）因涉嫌兩度違反逗留條件以及有關兩間學府的虛假文書等合共6宗罪，現在大欖懲教所還柙中。愛妻心切的李龍基，今晨（21日）乘坐高鐵急返港趕往懲教所探望，他透露Chris目前狀態不錯，相信對方經次教訓後會重新做人，不會再犯錯，更Man爆在懲教所外想未婚妻發表愛的宣言。

李龍基回港後第一時間去探望未婚妻。（梁碧玲攝）

對於Chris本人曾稱透過優才計劃來港，但現在又被控告違反逗留條件。李龍基對此表示：「佢真係有申請過優才，佢係有嘅，佢點解申請優才呢？我自己估架咋，未必係真。」他續說：「因為我好記得2019年4月1日佢喺美國返到嚟，我就一路叫佢，7日上落，上一上深圳就返嚟，當時係完全冇問題，佢返深圳兜個圈就返落嚟，跟住我哋仲去泰國、澳門玩，仲去帕勞潛水，完全冇問題的。」

李龍基女友Chris，曾表示自己透過「優才計劃」來港。（資料圖片）

不過李龍基變化在於疫情開始：「呢個只係我估，未必係真。疫情開始之後就死火了，佢上去14日，落返嚟又14日，咁佢就諗歪咗了，佢就諗有咩方法可以逗留喺我身邊，因為佢成日都係咁講，即係我年紀都大啦，大吉利是講句，我唔知聽日咩事，分分鐘聽日或後日走咗都唔定，所以佢盡力希望留喺我身邊，多一分多一秒都好，我覺得就係呢個原因就會諗埋晒啲旁門左道，間接之中，可能都係我累咗佢都唔定。」

未婚妻被還柙中，李龍基當然擔心。（梁碧玲攝）

未婚妻突然可以頻密上落不覺得奇怪？李龍基稱當時也沒有特別問對方，Chris只是跟他說申請了優才，現有有更多的逗留時間，「我都信佢的，我見佢咁耐都冇上去（內地），其實我都催佢話妳使唔使上去兜一兜個再落嚟，佢話唔使啦、得架啦，咁我咪一直信佢，直到而家搞出個大頭佛。」