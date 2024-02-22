27歲是非港姐船P跌膊騷胸　大曬激凸身材震撼網民眼球勁誘惑

現年27歲的2022年港姐季軍梁超怡，樣貌甜美又有身材，未卸任已火速上位。惟早前她疑捲入蔡卓妍與前男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰，以及陳靜的四角戀緋聞當中，被指是其中一位「C小姐」，有損港姐形象，隨即被無綫「收起」，曝光率大減，令星途大受影響。

梁超怡是2022港姐季軍，共得4個獎項，未卸任已火速上位。（資料圖片/陳順禎攝）

梁超怡身材平均。（資料圖片）

而梁超怡本人自爆出是非後，每次見到傳媒亦都婉拒受訪，似乎想用時間沖淡事件。踏入龍年，梁超怡終於有所行動，相隔半年時間再次發文更新社交平台，公開讓網民留言，並且誠意十足，穿上低胸露腰裝，大晒事業線向網民拜年，被指是為「復出」試水溫。網民似乎也非常受落，紛紛讚梁超怡是港姐女神。

梁超怡受是非影響，星途大受影響。（IG@IG@chiuyiileung）

梁超怡早前相隔半年時間再次發文更新社交平台，穿上低胸露腰裝，大晒事業線向網民拜年。（IG@chiuyiileung）

但其實有留意開梁超怡社交平台的網民都知道，她並非完全「潛水」，只是主要活躍於社交平台的限時動態，除了分享她日常多次多彩的生活外，還不時向網民大派福利，可見她雖然事業上暫時仍未有起色，但私下生活仍相當精彩。

此舉被指是試水溫。（IG@chiuyiileung）

好吸睛。（IG@chiuyiileung）

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近日，梁超怡又在社交平台的限時動態分享她去船P的片段，在美麗的海景下，梁超怡當然不忘自拍，片中除了大曬她招牌甜美笑容外，其一身衣著打扮也相當吸睛，梁超怡穿上一件大的白恤衫，裡面打底的則是一件低胸露腰的粉紅色花邊貼身小背心，她還刻意跌膊露出一邊香肩，令其玲瓏浮凸的上圍若隱若現，再加上一身白滑肌膚，簡直震撼網民眼球，期間她還狂撥頭髮大擺pose，極度誘人。

梁超怡出席船P自拍，大晒美好身段。（IG@chiuyiileung）

呢個側身不得了。（IG@chiuyiileung）

美人美景。（IG@chiuyiileung）

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是非港姐梁超怡與「另一半」親密片流出 咀到忘形心口疑走光