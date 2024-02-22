圈中小富婆擁極多Hermès珍藏　大熱飯盒包價格親民只需四位數

陳嘉佳（細細粒）近年集中火力直播帶貨，憑藉出色的口才將直播事業搞得有聲有色，更在廣州開海味舖榮升老闆娘，賺到盆滿缽滿！身為圈中富婆的細細粒，曾拍片公開衣帽間，大曬名牌衫，更有不少Hermès珍藏。日前細細粒拍片分享好物，並寫道：「你絕對想不到我推薦了什麼，真的超級好用！我現在沒事就會刷一刷！」原來她是教大家用護膚油同刷子護膚，片中所見，成功激減過百磅的細細粒，雙腿纖幼了不少，但她身後的Hermès手袋就意外成為焦點！

細細粒拍片分享好物。（影片截圖）

教大家用護膚油同刷子護膚。（影片截圖）

成功激減過百磅。（影片截圖）

同一件衫。（影片截圖）

瘦咗好多！（影片截圖）

據知Hermès這款Bride-A-Brac因外觀小巧精緻，加上容易搭配，因此被很多人用作日常包，又因方正的外觀與日式便當包相似，因而被稱為飯盒包，價值約6,000元，屬於最平價的Hermès手袋之一，而且容量大，性價比高，大受女士們歡迎。

細細粒身後的Hermès手袋意外成為焦點！（影片截圖）

Hermès飯盒包。（官網圖片）

其實細細粒過往曾透露會買自己喜歡又保值的東西，例如名牌手袋及手錶等等，她曾孭住約8萬的Hermès Birkin手袋周圍走，貴氣十足，又有不少日本潮牌服裝，衣櫃頂上更擺滿大大小小的名牌盒，當中不乏Hermès標誌性的橙色盒，旁邊擺放了數個Dior手袋，絕對是圈中小富婆！

自爆鍾意買手袋！（IG@siupochankakai）

孭住約8萬的Hermès Birkin手袋。（影片截圖）

MM6黑白背心恤衫售價近1.6萬元。（影片截圖）

價值逾1萬的Hermès連身裙。（影片截圖）