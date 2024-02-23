42歲人母女星身材fit到漏　唔着比堅尼、浸溫泉同樣極具衝擊力

莊韻澄（波波姐）入行已經有一段日子，現時42歲的她亦已是一子之母，與老公育有一名3歲小朋友。雖然她已經突破4字頭，兼成為人母，不過莊韻澄的身材依然fit到漏，甚至於比起未生之前，身材更好！



莊韻澄真係好fit。（IG@xeniachong）

莊韻澄又有新相。（IG@xeniachong）

日前（22/03）莊韻澄在IG上又派福利，原來她替司徒夾帶擔任模特兒，拍攝了一輯新相。雖然這輯相並不是什麼性感比堅尼或是半裸浸溫泉，但也相當具衝擊性。白色吊帶、牛仔短褲，加上燦爛的笑容和健美身材，依然「殺死」了不少網民。

好多網民都大讚莊韻澄。（IG@xeniachong）

好多網民都大讚莊韻澄。（IG@xeniachong）

好多網民都大讚莊韻澄。（IG@xeniachong）

莊韻澄趁情人節於社交媒體派福利，在泡泡浴照裡小露傲人上圍！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄大玩語帶相關，祝各位男粉絲早日出Pool！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄於社交媒體突發分享全裸浸溫泉照片，令全網升溫！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄以單手遮胸，仍包不住豐滿上圍！（莊韻澄IG圖片）

莊韻澄載了一輯泳衣照，十分清涼。(ig@xeniachong)

相中莊韻澄穿上白色一件頭泳衣。(ig@xeniachong)

再加上莊韻澄擺拍的pose，更令人血脈賁張，相當誘人。(ig@xeniachong)

莊韻澄（前名莊端兒）的身材一直都極好。(ig@xeniachong)

莊韻澄側身拍，所以見到她半邊胸。(ig@xeniachong)

莊韻澄早前與家人到日本東京旅行。(ig@xeniachong)