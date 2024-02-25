《愛·回家》小花元宵節著緊身tee曬完美胸型　震撼網民眼球：好大

齋講羅雪妍（Uki）這個名字，大家可能覺得有點陌生，但講到在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》裡面飾演接龍財務部職員、經常與Fanny（張盈悅飾演）孖公仔出場的「Gigi」，大家應該開始有點頭緒。

羅雪妍參加港姐入行。（葉兆康攝）

羅雪妍在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》裡面飾演接龍財務部職員、經常與Fanny（張盈悅飾演）孖公仔出場的「Gigi」，令觀眾留下印象。（IG@ukilaw）

羅雪妍之前有份參演台慶劇《新聞女王》。（IG@ukilaw）

現年29歲的Uki，在日前元宵節前夕，親手整石磨芝麻糊湯丸應節，她還將片段分享到Instagram（IG），並寫道：「過左（咗）12點係年（元）宵節！！等我親手整石磨芝麻糊湯圓（丸）比大家食（石磨真心重）」。片中，Uki出盡全身力量轉動石磨機，沒想到她身型纖瘦，但都幾有力氣，似模似樣。

羅雪妍原來也是身材有料之人，簡單一件貼身tee已有震撼的效果。（IG@ukilaw）

羅雪妍日前元宵節前夕親手整石磨芝麻糊湯圓。（IG@ukilaw）

身材成為焦點。（IG@ukilaw）

不得了。（IG@ukilaw）

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不過唔少網民卻被她一身服飾所吸引住，皆因她穿上一條超短牛仔褲配一件勁貼身的灰色Tee，不但輕露白滑美腿，更將其黃蜂腰和完美胸型表露無遺，當Uki攪動石磨機時，效果更可以說是衝擊網民眼球，網民都驚嘆這位外表斯文甜美的靚女，原來平時禾稈冚珍珠，更搞笑留言：「好大.....盆芝麻」、「要幫手嗎？」、「心口漲卜卜」。

羅雪妍平時愛做運動保持身段。（IG@ukilaw）

身材均稱。（IG@ukilaw）

靚女。（IG@ukilaw）

牛仔Look。（IG@ukilaw）

Uki曾參與ViuTV劇《仇老爺爺》與盧海鵬同場，以及《黑市—心靈寫真》與MIRROR成員呂爵安（Edan）同單元 ；之後她於2020年參加《香港小姐競選》落選後加入無綫，至今參演過《回歸》、《白色強人II》、《法證先鋒V》、《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》及《新聞女王》等10多套劇集，雖然閒角居多，但都不乏機會，而且還曾擔任《六合彩》主持。

羅雪妍拍過ViuTV劇集《仇老爺爺》。（IG圖片）

Uki在ViuTV劇《黑市—心靈寫真》中與MIRROR成員呂爵安（Edan）同單元。（Youtube截圖）

羅雪妍與《愛·回家》的拍檔感情非常好。（IG@ukilaw）

羅雪妍在《回歸》同視帝郭晉安有一場同場的戲份。（IG@ukilaw）

在《新聞女王》則有機會與視后佘詩曼合作。（IG@ukilaw）

羅雪妍曾主持《六合彩》。（IG@ukilaw）

而從IG可見，Uki與大部分女仔一樣喜愛拍照，且能駕馭可愛、甜美、傻氣和性感元素，深受網民喜愛。

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