陳慧琳廣州演出惹香港老元級粉絲不滿　毁珍藏簽名專輯洩憤

陳慧琳世巡演唱會，去年9月喺澳門揭開序幕，日前廣州場換上新一批服飾以及部分歌單，因而令香港歌迷醋意大發。

陳慧琳日前喺廣州舉行《陳慧琳SEASON2世界巡迴演唱會》，相隔19年再次喺廣州開騷，她特地邀請周筆暢做嘉賓，此外，亦首唱新歌《時光厚禮》。不過陳慧琳此舉似乎引起香港粉絲醋意，一名叫Winnie嘅粉絲喺社交平台發文「全新歌單全新歌曲，內地演唱會果然係世一，果然夠Surprise⋯⋯」隨後上載一張照片，由照片所見，呢位粉絲擁有大量陳慧琳親簽專輯，而大部分都有署名，可說是十分有紀念價值，但另一張照片係部分CD被分成兩截，連手牌亦都被一分為二，粉絲Winnie發文表示「我說到做到！」唔少內地粉絲都留言勸阻，但亦有指香港去廣州好近「你自己不去怪誰？慢走不送」，呢位香港粉絲隨後回覆「浪費我27年人生」 。

香港粉絲Winnie表示「識佢27年」，有大量陳慧琳嘅簽名CD，今時今日真係有錢都買唔到。（IG 圖片）

呢位追隨陳慧琳27年嘅老元級粉絲Winnie接受《香港01》訪問時表示：「澳門美加場歌單20年不變，但內地全新歌單side track等，對香港歌迷十年冷視，偏心向內地好嚴重。」陳慧琳去年曾透露香港演唱預計2024年底舉行，話唔定到時又有新歌單準備俾香港粉絲，但Winnie就話：「我地90年代fans真心好嬲，點解20多年香港演唱會冇唱side track，點解將我地回憶（帶）去大陸，一班忠粉覺得好難接受。」問到點解唔去廣州捧場，Winnie解釋因為對去年9月澳門場感到失望，擔心廣州場會一模樣，所以未有北上，但結果加插了side track《紅眼晴》、《再生花》、《快樂情人》。