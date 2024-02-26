再見枕邊人｜同TVB小鮮肉合唱唔過電　吳若希：心入面諗住碧咸

「枕邊 只想抱著你~只想統統都不理~向著那夢想的好戲~當天我或你幾多不好都要忘記別再分離~~枕邊 只想抱著你~將過去也都收起~放下昨天的分歧~合上眼可安枕好好的愛你~」每晚8點半打開電視機，都會聽到這首劇集同名《再見·枕邊人》的插曲，相信大家一聽就知道當中的女聲是吳若希（Junny），不過男聲又是誰呢？



《再見·枕邊人》今晚就播啦。（劇照）

《再見·枕邊人》今晚就播啦。（劇照）

其實與吳若希合唱《再見·枕邊人》的插曲的，就是同劇飾演流氓律師的羅天宇。吳若希接受《香港01》訪問時，解釋歌曲的含意。她說：「首歌係劇集歌，所以我都係喺歌詞上面了解呢首歌。以我嘅解讀，就係好珍惜身邊感情，就算中間有咩啱與唔啱，當我見到瞓喺我側邊嘅人，我就知道我會好唔捨得佢，都依然好愛佢。如果要選擇分開，咁就會咩都唔理，只係想同佢一齊。」唱這首歌時，是不是想着自己的老公？吳若希就坦言：「唔好問啲咁老土問題，我唱呢首歌嘅時候梗係諗住碧咸啦。」

吳若希笑言唱歌時唔係諗住羅天宇或者老公，而係諗住碧咸。（網上圖片）

吳若希同羅天宇合唱插曲。（劇照）

談到與羅天宇合唱，吳若希則坦言沒有特別感覺，全因歌曲是分開錄製的。她說：「同佢喺《旁觀者》嘅時候有對手戲，當然冇情侶之間感覺，因為我哋section係分開錄，錄音嘅時候都撞唔到對方。」

吳若希同羅天宇合唱插曲。（劇照）

覺得羅天宇表現如何？吳若希回答：「我對於我嚟講，下次演唱會真係可以邀請佢做嘉賓嚟唱呢首歌，佢絕對係可以勝任呢件事。」與「TVB最幸福的女神收割機」合唱情歌，怕不怕傳緋聞？吳若希坦言：「完全唔驚！因為我連佢電話都冇，哈哈，我頭先serch咗先發現，原來我連IG都冇follow佢。」