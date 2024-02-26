羅天宇橫跨《婚後事》《再見枕邊人》兩劇　TVB最易睇易漏眼小生

這個星期開始TVB兩線黃金檔分別換上了《婚後事》及《再見 . 枕邊人》，可能是為配合情人節、白色情人節，這段充滿戀愛氣息的時節，兩線劇集同樣也是感情、夫妻關係、年青人戀愛觀為題材的劇集。近年劇集產量不多的羅天宇，今次竟然連續出現在兩線劇集中，實在罕見。



《婚後事》中，羅天宇飾演一位性格麻甩粗魯的編劇「程天暉」。（劇照）

《婚後事》中，羅天宇飾演一位性格麻甩粗魯的編劇「程天暉」，屬配角且他的對手是王敏奕。據知《婚後事》劇情頗為大膽，所以他們兩人都會有「肉搏戲」，看來兩方粉絲都有眼福了。而在《再見 . 枕邊人》中，羅天宇就飾演流氓律師「金長勝」，行為邋遢但熱心助人，頗有《怒火街頭》「Law霸」鄭嘉穎的影子。兩套劇之中，角色都與羅天宇予人怕怕醜醜又內斂的性格完成不一樣，充滿了反差和新鮮感。

《再見 . 枕邊人》中，羅天宇就飾演流氓律師「金長勝」，行為邋遢但熱心助人，頗有《怒火街頭》「Law霸」鄭嘉穎的影子。（劇照）

《婚後事》劇情頗為大膽。（劇照）

講起羅天宇，他的入行經歷也頗有趣味性。原來他的中學曾因迷上了Hip Hop舞和拉丁舞，最後更因此而放棄升學去了做跳舞助教，後來因為《舞動奇蹟》當舞蹈員而接觸娛樂圈。再後來，2008年才因參選《香港先生選舉》成為少年組冠軍，從而加入TVB成為藝人。

羅天宇和蔣家旻當年憑住「馬子仁」和「馬子妮」兄妹檔打出名堂深入民心。（《愛·回家》影片截圖）

起初羅天宇在處境劇《愛回家》擔任其中一角，因為角色十分入屋，所以有一段十分長時間羅天宇都只會被稱為「馬子仁」。直到近年，在劇集《跳躍生命線》、《她她她的少女時代》、《香港愛情故事》飾演，才慢慢洗甩「馬子仁」味，所以說，今次《婚後事》及《再見 . 枕邊人》是他的考牌試也不為過。