27歲前港姐亞軍晒男友視覺「蜜大腿」　酒店房擺設意外洩蜜？

現年27歲的王菲參加《2019香港小姐競選》入行，雖然當年只得亞軍，但同時贏得「最上鏡小姐」成為雙料港姐亞軍，認真威水；親切甜美的笑容，加上名字與華語樂壇天后王菲一模一樣，所以很快便被網民記住。

王菲是《2019香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐。（視覺中國）

比賽中王菲以泳裝示人。（視覺中國）

王菲當選後獲無綫重用，在同屆3甲中最早彈出獲得拍劇機會，先後曾參演《刑偵日記》、《星空下的仁醫》、《白色强人II》及《香港人在北京》等多套無綫重頭劇，更曾於亞洲心動娛樂出品的劇集《逐流時代》中以性感比堅尼示人，令人眼前一亮。目前王菲還有主持《周六聊teen谷》，實行雙線發展。

王菲在《刑偵日記》飾演袁偉豪老婆。（IG@wongfeiiiiii）

在《星空下的仁醫》中與鍾嘉欣合作。（受訪者提供）

王菲與視后胡定欣在《白色强人II》有不少對手戲。（受訪者提供）

王菲在《逐流時代》中曾以比堅尼示人，展現罕有性感一面。（視頻截圖）

王菲在《香港人在北京》飾演塔羅師。（IG@wongfeiiiiii）

事業正在冒起之際，王菲的感情生活似乎也有新進展，自與相戀6年的初戀男朋友分手後，感情事一直低調，至去年4月傳出她與歌手兼唱片公司太子爺張子丰拍攝劇集《法言人》時，被男方打動而暗撻，二人還不避嫌常孖公仔出席友人聚會。不過未知是否想保護愛苗，以免「見光死」情況再次發生，王菲當時否認愛情，但盛讚男方有才華。值得一提的是，姚焯菲的歌曲《#BFF》MV，王菲也有份參演，該MV的導演正是張子丰。

王菲被傳與歌手兼唱片公司太子爺張子丰拍攝劇集《法言人》時，被男方打動而暗撻。（IG@chzfung）

王菲經常出現在張子丰社交平台，男方生日時，還站在身邊，可見地位超然。（IG@chzfung）

姚焯菲的歌曲《#BFF》MV，王菲也有份參演，該MV的導演正是張子丰。（YouTube截圖）

雖然王菲與張子丰低調「行事」，但從雙方的社交平台不難見到對方的身影，就算同場有圈中人都毫不避忌，如張子丰生日時，王菲更站正在身邊兼挨近男方，態度親暱，可見地位超然，似乎在圈中朋友堆中已是公認一對。近日，王菲到澳門旅行差電，心情勁興奮的她，如普通女仔一樣，一入房即刻來個酒店房「Room Tour」，但有眼利網民酒店房竟擺了一對情侶公仔，還要吊住兩個氣球，完全是情侶入住配置，非常浪漫。

王菲日前到達澳門，在酒店拍room tour。（IG@wongfeiiiiii）

太興奮意外洩蜜？（IG@wongfeiiiiii）

晒男友視覺靚相。（IG@wongfeiiiiii）

輕露香肩。（IG@wongfeiiiiii）

而王菲亦有在社交平台分享澳門遊的靚相，言語間似乎對今次旅程相當滿意：「放了一個短短的假期，倫敦人的夜晚真係求其影都咁靚；酒店內的perfect happy hour；非常特別的懷石料理之夜；teamlab光與影的世界；吃到好味的泰式料理忍唔住要比個大大力的like」。相中，王菲穿上吊帶連身裙，在「男友視覺」拍攝下，露出冧爆甜笑，兼大騷香肩及一對誘人「蜜大腿」，相當吸睛。更巧的是，王菲和張子丰的限時動態同時都有何雁詩的身影，故心水清的網民估計二人今次是同遊澳門，戀情似乎也越浮越面。

還大騷「蜜大腿」。（IG@wongfeiiiiii）

王菲的story中見到何雁詩身型。（IG@wongfeiiiiii）

張子丰的story也有何雁詩的身影。（IG@chzfung）

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