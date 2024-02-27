千億名媛慶祝35歲生日未婚夫竟無影　大解放街頭性感騷身材極誘人

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲昨日 (26/2) 迎來了她的35歲生日，她的家人及好友都有為她慶生，壽星女也有於IG分享她的生日靚相。去年何超雲慶祝34歲生日時，也有於IG post慶生照，當中還有她那位任職高級消防隊長的未婚夫Douglas，公開合照放閃，大曬恩愛。

何超雲踏入34歲。（何超雲IG）

愛得甜蜜。（IG@florinda.ho）

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今年生日，何超雲曬出的相中並不見她的未婚夫Douglas，未知是突然想轉低調，抑或是未有一起慶祝。何超雲的胞妹何超蓮也有與她慶祝，還送上birthday kiss，姊妹情深，十分溫馨。相中可見超雲身穿露肩低胸貼身迷你裙，大騷誘人身材，性感迷人。她又到不少網紅愛到的電車站打卡，曬出白滑美腿。超雲自從訂婚後狀態愈來愈好，樣子愈來愈靚，愛情的滋潤果然是最佳的保養品。

何超雲35歲生日靚相。(ig圖片)

何超雲35歲生日靚相。(ig圖片)

何超雲35歲生日靚相。(ig圖片)

何超雲35歲生日靚相。(ig圖片)

何超雲35歲生日靚相。(ig圖片)

何超蓮為家姐何超雲送上birthday kiss。(ig圖片)

何超雲35歲生日靚相。(ig圖片)

無論氣質還是外貌都變得比以前溫柔。（IG@florinda.ho）

何超雲自2013年與比她大12歲的陳山聰分手後就變得深閨，鮮有現身公開活動，作風低調的她亦甚少於社交網分享近況，至前年才較為多些update IG，跟大家分享她的生活點滴。她還不時post出她與任職高級消防隊長的未婚夫Douglas的合照公開放閃，大曬恩愛，不過兩人的婚期至今成謎。身為大家姐的超雲，早就被細妹何超蓮以及細佬何猷啟爬頭搶先她結婚了。

超雲與未婚夫一起做運動。（影片截圖）

何超雲拿着利市與好友合照。(ig圖片)

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