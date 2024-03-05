婚後事劇透第七集｜羅子溢同王敏奕原來懸崖勒馬　點先算出軌？

《婚後事》上集（第六集）講到，第一至五集，王敏奕只出現數次，身份只是個自由身編劇，主持網台愛情節目，但王敏奕其實就是羅子溢當年的婚外情對象。王敏奕被《婚後事》網暴拖累，外祖母花婆更因此受傷。王敏奕為了解救羅子溢，聽從黎諾懿指示，到西貢暫住避世。及後羅子溢離婚成定局，王敏奕想回到老家，但賴慰玲卻叫她離開香港。王敏奕激憤，找陳自瑤對質，因此第一次翻閱《婚後事》。王敏奕驚見自己於羅子溢筆下，是個放蕩的女人，存心誘惑他。王敏奕崩潰，只因王敏奕如何愛情狂，自問對羅子溢，自制自持，不問回報，是單純、超然、神聖的真愛。王敏奕不甘一段苦戀，被否定成一場罪孽，找羅子溢對質，二人終於再遇。

王敏奕被踢爆戀上羅子溢。（劇集截圖）

王敏奕被自己家姐出賣。（劇集截圖）

兩人因為呢餐飯越過界線。（劇集截圖）

《婚後事》最新一集（第七集）講到，當初羅子溢得知潘良患癌，大受打擊，又不獲陳自瑤諒解，夫妻經常爭吵。王敏奕跟羅子溢有靈性溝通，而且時刻都像在誘惑羅子溢。羅子溢竭力壓抑慾望，但越壓抑，越催化。終於，羅子溢以為妻女外遊的一晚，避無可避地跟王敏奕獨處，幾乎發生關係，但羅子溢看到了王敏奕的稚氣與單純，關鍵一刻，懸崖勒馬，寧願留有一線，念念不忘。然而，羅子溢徹夜不歸，被陳自瑤逮到，羅子溢無從否認出軌。陳自瑤為了潘悅，口裡說重新開始，實際卻跟羅子溢分床而睡，從此冰封。罪無可恕裡，羅子溢寫成了《婚後事》，成為後來離婚的導火線。返回當下，王敏奕就《婚後事》來找羅子溢對質，羅子溢自問罪大惡極。王敏奕坦言真正愛你的人，永遠不會要求你去贖罪。

原來兩人最終冇上床。（劇集截圖）

為頭家冇離婚。（劇集截圖）

為頭家冇離婚。（劇集截圖）