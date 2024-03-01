婚後事劇透第五集｜陳自瑤再同羅子溢上床　原來只為一個恐怖目的

《婚後事》上集（第四集）講到，潘悅盡力做好孩子，希望換來一家團聚，卻在陳自瑤口中，得知父母正辦理離婚。潘悅故意前言不對後語，希望拖延官司，卻驚聞羅子溢於網上發表了《婚後事》，正被網暴。潘悅被記者追訪而生活大亂，仍想見羅子溢一面，問明究竟。潘悅悉心安排父母見面，卻目擊父母醜陋的爭執。羅子溢自知因為網暴，將會輸掉潘悅的管養權，絕望得擄走潘悅，想遠走他方。但父女獨處間，羅子溢認清跟陳自瑤互相報復，最受傷害的人，正是無辜的潘悅。羅子溢一力承擔婚姻破裂的責任，放棄物業與管養權，令陳自瑤同意停火。潘悅未能理解父母用意，無法原諒父母離婚。

潘悅盡力做好孩子，希望換來一家團聚。（《婚後事》截圖）

目擊父母醜陋的爭執。（《婚後事》截圖）

潘悅未能理解父母用意，無法原諒父母離婚。（《婚後事》截圖）

潘悅故意前言不對後語，希望拖延官司。（《婚後事》截圖）

《婚後事》最新一集（第五集）講到，離婚塵埃落定，陳自瑤忙於工作兼照顧潘悅，貌似復原，實質每晚失眠，需要喝酒或服藥才能入睡，而且總夢見羅子溢出現在家中。陳自瑤自覺已放低羅子溢，無日有所思，為何夜有所夢。得心理專家指點，陳自瑤嘗試收拾舊物，真正面對舊情，思念卻一發不可收拾。羅子溢嘗試重過新生，到黎諾懿旗下打工，自覺被賴慰玲刁難，卻因而開始察覺黎諾懿對陳自瑤，從來不只是好朋友。羅子溢為了生計，只能按捺心中的疑竇與妒意。陳自瑤邀請羅子溢到舊居，取回舊物。羅子溢赴約，不敵陳自瑤多番暗示與自己內心的眷戀，二人上床。羅子溢以為是轉機，但對陳自瑤而言，不過是告別的儀式。

陳自瑤得心理專家指點，陳自瑤嘗試收拾舊物，真正面對舊情。（《婚後事》截圖）

羅子溢嘗試重過新生，到黎諾懿旗下打工。（《婚後事》截圖）

陳自瑤邀請羅子溢到舊居，取回舊物。（《婚後事》截圖）

羅子溢赴約，不敵陳自瑤多番暗示與自己內心的眷戀，二人上床。（《婚後事》截圖）

羅子溢以為是轉機。（《婚後事》截圖）