婚後事劇透第八集｜羅天宇不拍拖只約炮　卻一直想打動王敏奕

《婚後事》上集（第七集）講到，當初羅子溢得知潘良患癌，大受打擊，又不獲陳自瑤諒解，夫妻經常爭吵。王敏奕跟羅子溢有靈性溝通，而且時刻都像在誘惑羅子溢。羅子溢竭力壓抑慾望，但越壓抑，越催化。終於，羅子溢以為妻女外遊的一晚，避無可避地跟王敏奕獨處，幾乎發生關係，但羅子溢看到了王敏奕的稚氣與單純，關鍵一刻，懸崖勒馬，寧願留有一線，念念不忘。然而，羅子溢徹夜不歸，被陳自瑤逮到，羅子溢無從否認出軌。陳自瑤為了潘悅，口裡說重新開始，實際卻跟羅子溢分床而睡，從此冰封。罪無可恕裡，羅子溢寫成了《婚後事》，成為後來離婚的導火線。返回當下，王敏奕就《婚後事》來找羅子溢對質，羅子溢自問罪大惡極。王敏奕坦言真正愛你的人，永遠不會要求你去贖罪。

原來兩人最終冇上床。（劇集截圖）

為頭家冇離婚。（劇集截圖）

為頭家冇離婚。（劇集截圖）

有人想買《婚後事》版權。（劇集截圖）

《婚後事》最新一集（第八集）講到，羅天宇於第一至五集，只出現數次，其實羅天宇是王敏奕的死黨。羅天宇是導演，為了理想，捱窮捱餓捱睏，沒錢沒時間沒精力，就不談戀愛，平日只會通過交友手機程式約炮。羅天宇就算惱怒王敏奕因為善仁而不自愛，始終還是王敏奕的後盾。原因二人於大學時代就已認識，又投身同一行業，一起闖蕩江湖，互相扶持、收留、接濟。多年來，王敏奕見證羅天宇的約炮事跡，羅天宇亦見證王敏奕的瘋狂情史。時羅天宇喜見王敏奕打算放低羅子溢，卻王敏奕一起於夜店裡踫到羅子溢。眼見王敏奕對羅子溢仍有眷戀，羅天宇心底有一絲刺痛，仍自我開脫是因為怪罪王敏奕重色輕友。羅天宇自問招惹不起愛情狂王敏奕，就算有一刻遐想，都會立即拋開，但求友誼萬歲。

羅天宇一直在王敏奕身邊。（劇集截圖）

可惜苦無結果。（劇集截圖）

只求友誼萬歲。（劇集截圖）