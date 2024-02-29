婚後事劇透第四集｜女兒潘悅演技大爆發　做雙面人表情超豐富

《婚後事》上集（第三集）講到，黎諾懿是補習天王，其女友賴慰玲是他的左右手，暗中為黎諾懿打擊對手，更會為黎諾懿處理風流帳，令黎諾懿甚為滿意。黎諾懿原本順應家人要求，跟賴慰玲籌備婚事，期間回想起羅子溢、陳自瑤的婚姻關係，黎諾懿似因為婚姻恐懼，提出延遲婚事，賴慰玲無奈接受。未幾，黎諾懿發現賴慰玲暗裡為陳自瑤網暴羅子溢，黎諾懿大怒，卻被賴慰玲揭穿他一直暗戀陳自瑤……黎諾懿隱晦地向陳自瑤表明心跡，想陳自瑤收手，陳自瑤拒絕。時賴慰玲打算離開黎諾懿，黎諾懿坦言，賴慰玲才是他想要的女人。

黎諾懿被賴慰玲踢爆暗戀陳自瑤。（《婚內情》截圖）

黎諾懿陳自瑤有路。（《婚內情》截圖）

轉個頭黎諾懿賴慰玲浴缸中上演激情。（《婚內情》截圖）

轉個頭黎諾懿賴慰玲浴缸中上演激情。（《婚內情》截圖）

陳自瑤希望黎諾懿幫手。（《婚內情》截圖）

《婚後事》上集（第四集）講到，潘悅盡力做好孩子，希望換來一家團聚，卻在陳自瑤口中，得知父母正辦理離婚。潘悅故意前言不對後語，希望拖延官司，卻驚聞羅子溢於網上發表了《婚後事》，正被網暴。潘悅被記者追訪而生活大亂，仍想見羅子溢一面，問明究竟。潘悅悉心安排父母見面，卻目擊父母醜陋的爭執。羅子溢自知因為網暴，將會輸掉潘悅的管養權，絕望得擄走潘悅，想遠走他方。但父女獨處間，羅子溢認清跟陳自瑤互相報復，最受傷害的人，正是無辜的潘悅。羅子溢一力承擔婚姻破裂的責任，放棄物業與管養權，令陳自瑤同意停火。潘悅未能理解父母用意，無法原諒父母離婚。

潘悅盡力做好孩子，希望換來一家團聚。（《婚後事》截圖）

目擊父母醜陋的爭執。（《婚後事》截圖）

潘悅未能理解父母用意，無法原諒父母離婚。（《婚後事》截圖）