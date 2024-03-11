婚後事劇透第11集｜羅子溢忍唔住同王敏奕一齊　車廂激情咀咀

《婚後事》上集（第10集）講到，黎諾懿自從收留了羅子溢在他的補習中心任教，覺得羅子溢為了避嫌而疏遠他。黎諾懿拉攏羅子溢跟富豪們喝酒，好讓羅子溢出售《婚後事》版權。但席間羅子溢跟黎諾懿爭執，兄弟大打出手。黎諾懿恍然羅子溢一早知道他對明芯有意。黎諾懿為了補償，送豪宅給賴慰玲，又答應跟賴慰玲到日本視察業務，計劃在當地生活，並陪賴慰玲回老家跟羅冠蘭、王敏奕吃飯。未料飯後因為蛛絲馬跡，黎諾懿回想前事，驚覺賴慰玲在他身邊，從來都是痛苦，不敢在他面前淚流，才強顏歡笑，故作大方與硬朗。黎諾懿看穿賴慰玲想離開，殘仁又慈悲地放生賴慰玲。至此，黎諾懿明白，即使有財有勢，只要仍有人性與惻隱，便無不忠的資格。同時，黎諾懿不甘被羅子溢瞧扁，決定嘗試忠誠，追求陳自瑤。

黎諾懿為了補償，送豪宅給賴慰玲。（劇集截圖）

黎諾懿看穿賴慰玲想離開。（劇集截圖）

殘仁又慈悲地放生賴慰玲。（劇集截圖）

黎諾懿不甘被羅子溢瞧扁，決定嘗試忠誠，追求陳自瑤。（劇集截圖）

《婚後事》最新一集（第11集）講到，羅子溢決定出售《婚後事》版權，務求離開補習中心，跟黎諾懿撇清關係，成全陳自瑤的幸福。因投資者的炒作，羅子溢跟王敏奕再次碰頭。王敏奕豁出去愛，羅子溢無法再回絕。

兩人終於一齊。（劇集截圖）

兩人終於一齊。（劇集截圖）

羅天宇得知王敏奕跟羅子溢拍拖，心裡刺痛，仍然隨傳隨到，幫王敏奕海張羅新居，跟羅子溢同居，最終羅天宇卻忍無可忍，爭風吃醋。羅天宇才驚覺自己一直深愛王敏奕。潘悅終於原諒羅子溢，羅子溢為了盡親職，令靜海頓成備胎。潘良癌症復發成末期，羅子溢自知太多背負，根本無法回報王敏奕的愛。