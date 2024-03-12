婚後事劇透第12集｜陳自瑤黎諾懿終發生一夜情　羅子溢仲有機？

《婚後事》上集（第11集）講到，羅子溢決定出售《婚後事》版權，務求離開補習中心，跟黎諾懿撇清關係，成全陳自瑤的幸福。因投資者的炒作，羅子溢跟王敏奕再次碰頭。王敏奕豁出去愛，羅子溢無法再回絕。

兩人終於一齊。（劇集截圖）

兩人終於一齊。（劇集截圖）

羅天宇得知王敏奕跟羅子溢拍拖，心裡刺痛，仍然隨傳隨到，幫王敏奕海張羅新居，跟羅子溢同居，最終羅天宇卻忍無可忍，爭風吃醋。羅天宇才驚覺自己一直深愛王敏奕。潘悅終於原諒羅子溢，羅子溢為了盡親職，令靜海頓成備胎。潘良癌症復發成末期，羅子溢自知太多背負，根本無法回報王敏奕的愛。

《婚後事》最新一集（第12集）講到，陳自瑤不欲潘悅受顧蘭影響而拒絕善仁的父愛，落力拉攏二人修補父女關係。陳自瑤享受單身，黎燕珊卻不斷施壓，黎諾懿對陳自瑤展開追求，黎燕珊更推波助瀾。陳自瑤氣憤，決絕地拒愛。黎燕珊勸導陳自瑤不要選擇孤獨終老。陳自瑤感慨，到夜店消遣，又被黎諾懿糾纏。陳自瑤揚言不想要認真關係，只求一刻破例，讓她拋開身份與包袱。

黎燕珊不斷施壓。（劇集截圖）

陳自瑤享受單身。（劇集截圖）

黎諾懿配合陳自瑤，跟她一夜情，自以為可以一貫的瀟灑。羅子溢離職，黎諾懿送別，深知從此各行各路。陳自瑤惟恐跟黎諾懿的肉慾關係曝光，黎諾懿知道陳自瑤仍然在乎羅子溢，妒火中燒。黎諾懿助陳自瑤解決跟潘悅的矛盾，恍然自己用情之深，乃破例中的破例。

兩人終於發生一夜情。（劇集截圖）

兩人終於發生一夜情。（劇集截圖）