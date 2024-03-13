婚後事劇透第13集｜被陳自瑤針對王敏奕終發癲　演技超好勁崩潰

《婚後事》上集（第12集）講到，陳自瑤不欲潘悅受顧蘭影響而拒絕善仁的父愛，落力拉攏二人修補父女關係。陳自瑤享受單身，黎燕珊卻不斷施壓，黎諾懿對陳自瑤展開追求，黎燕珊更推波助瀾。陳自瑤氣憤，決絕地拒愛。黎燕珊勸導陳自瑤不要選擇孤獨終老。陳自瑤感慨，到夜店消遣，又被黎諾懿糾纏。陳自瑤揚言不想要認真關係，只求一刻破例，讓她拋開身份與包袱。

黎燕珊不斷施壓。（劇集截圖）

陳自瑤享受單身。（劇集截圖）

黎諾懿配合陳自瑤，跟她一夜情，自以為可以一貫的瀟灑。羅子溢離職，黎諾懿送別，深知從此各行各路。陳自瑤惟恐跟黎諾懿的肉慾關係曝光，黎諾懿知道陳自瑤仍然在乎羅子溢，妒火中燒。黎諾懿助陳自瑤解決跟潘悅的矛盾，恍然自己用情之深，乃破例中的破例。

兩人終於發生一夜情。（劇集截圖）

兩人終於發生一夜情。（劇集截圖）

兩人終於發生一夜情。（劇集截圖）

《婚後事》最新一集（第13集）講到，羅子溢因潘良的病況變得沉鬱，王敏奕努力開解卻不果。時王敏奕因羅子溢、潘悅的見面接觸到陳自瑤，陳自瑤大方勸告王敏奕不要嘗試改變羅子溢。王敏奕患得患失，更加倍用力討好羅子溢，卻發現羅子溢根本不想她干涉與插手潘良之事，甚至不想她如此用力地愛他。另一方面，羅子溢、陳自瑤以為王敏奕教壞了潘悅，羅子溢提出要搬走，王敏奕情緒失控地控訴，過後卻仍卑微地哀求羅子溢原諒。羅子溢決絕離去，王敏奕傷心欲絕，更發現羅子溢當初喜歡自己的真正原因……

陳自瑤擺明針對佢。（劇集截圖）

陳自瑤擺明針對佢。（劇集截圖）

王敏奕發癲。（劇集截圖）

王敏奕發癲。（劇集截圖）