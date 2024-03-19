婚後事劇透第17集｜羅子溢陳自瑤竟然復合　但其中一個有癌症

《婚後事》上集（第16集）講到，羅天宇當日離遠守候，待王敏奕自強，完成改編網劇《婚後事》，才向王敏奕表白。羅天宇認定二人會一起燃燒、追夢，定情不久就提出結婚，未幾王敏奕更懷孕。

兩人最終一齊。（劇集截圖）

仲生咗個仔。（劇集截圖）

時至2025年，羅天宇成了庸碌中年，自覺無論如何努力，王敏奕都如同怨婦或瘋婦。另一方面，王敏奕當初認定跟羅天宇可以細水長流。羅冠蘭離世，羅天宇願做王敏奕的依靠，但二人因結婚6年多以來，夫婦在事業、家庭的分工不均；加上育兒方式、婆媳問題，俱令王敏奕無力再愛……

悅悅長大後黑化。（劇集截圖）

羅天宇爭啲受唔住誘惑。（劇集截圖）

羅天宇爭啲受唔住誘惑。（劇集截圖）

王敏奕因家庭令到佢性情大變。（劇集截圖）

一個人湊仔好辛苦。（劇集截圖）

究竟佢兩個仲行唔行到落去？（劇集截圖）

究竟佢兩個仲行唔行到落去？（劇集截圖）

《婚後事》最新一集（第17集）講到，時約2025年，羅子溢確診患有骨肉瘤，必須考慮截肢，阻止癌症擴散。揭出約6年多前，羅子溢、陳自瑤何以復合。羅子溢卻不想陳自瑤是因為一時失意，或者因為潘悅，才跟他復合。羅子溢惱怒善仁拒人千里，反而令羅子溢學會抓緊當下，不必介意是否一時衝動或激情。二人復合，約定「One Day At A Time」。陳自瑤用心照顧羅子溢，惟恐給羅子溢壓力，抑壓自己的傷心與擔憂。但羅子溢像是逃避治療，且任性地去放縱玩樂，甚至提出要先寫完10萬字小說，才做截肢手術。陳自瑤忍無可忍，二人大吵，羅子溢決定搬走。原來就算如何深愛，二人對生死、老伴的看法，有著巨大鴻溝，無法同步，就惟有止步。

二人復合。（劇集截圖）

二人復合。（劇集截圖）

羅子溢有癌症。（劇集截圖）

羅子溢有癌症。（劇集截圖）