婚後事劇透第18集｜黎諾懿賴慰玲已結婚　不過男方竟重傷昏迷

《婚後事》上集（第17集）講到，時約2025年，羅子溢確診患有骨肉瘤，必須考慮截肢，阻止癌症擴散。揭出約6年多前，羅子溢、陳自瑤何以復合。羅子溢卻不想陳自瑤是因為一時失意，或者因為潘悅，才跟他復合。羅子溢惱怒善仁拒人千里，反而令羅子溢學會抓緊當下，不必介意是否一時衝動或激情。二人復合，約定「One Day At A Time」。陳自瑤用心照顧羅子溢，惟恐給羅子溢壓力，抑壓自己的傷心與擔憂。但羅子溢像是逃避治療，且任性地去放縱玩樂，甚至提出要先寫完10萬字小說，才做截肢手術。陳自瑤忍無可忍，二人大吵，羅子溢決定搬走。原來就算如何深愛，二人對生死、老伴的看法，有著巨大鴻溝，無法同步，就惟有止步。

二人復合。（劇集截圖）

二人復合。（劇集截圖）

羅子溢有癌症。（劇集截圖）

羅子溢有癌症。（劇集截圖）

三人仲可以同枱。（劇集截圖）

《婚後事》最新一集（第18集）講到，黎諾懿離開6年多後回港，已是幸福人夫，跟羅子溢冰釋前嫌。黎諾懿陪羅子溢玩樂，重拾青春、熱血，但他玩命似的發洩，甚至故意令自己受傷、流血，終被陳自瑤揭穿，黎諾懿實已被離婚。黎諾懿得知前妻賴慰玲在港，趕往找她，但賴慰玲決絕離去。賴慰玲在王敏奕、羅天宇分居期間，硬闖王敏奕家，並幫她照顧兒子，姊妹和解，賴慰玲逐步解封，透露悲劇。原來黎諾懿、賴慰玲當年在異地復合、成婚、生子，但……賴慰玲突然接到黎諾懿重傷昏迷的消息。

原來兩人已結婚，仲離埋婚。（劇集截圖）

原來兩人已結婚，仲離埋婚。（劇集截圖）

原來兩人已結婚，仲離埋婚。（劇集截圖）

賴慰玲堅決離開。（劇集截圖）