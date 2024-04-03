逆天奇案2劇透第3集｜炎明熹一出場就死？　疑似final boss現身

《逆天奇案2》上集（第2集）講到，O記與飛虎隊衝入殺手匿藏位置，發現人去樓空。麥玲玲因公司遇上財困，協助殺手逃避追捕，想利用殺手執行暗殺任務來討好巴金。陳展鵬、黃智賢上門向麥玲玲套話，麥玲玲冷靜應對。麥玲玲帶同兩名殺手到巴金別墅見面，形勢突然生變……陳展鵬、黃智賢與下屬容天佑趕到別墅遇槍戰，三人再次與殺手狹路相逢……林夏薇到大學進修，旁聽了生物學教授方力申講課，對他留下印象。警方驚悉暗網內有高度加密訊息，並牽涉巨額加密貨幣，是由張頴康被捕前所發出……

坐監前已安排好一切？（劇集截圖）

坐監前已安排好一切？（劇集截圖）

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第2集已經打到飛起。（劇集截圖）

第2集已經打到飛起。（劇集截圖）

第2集已經打到飛起。（劇集截圖）

唔通有人劫獄？（劇集截圖）

《逆天奇案2》最新一集（第3集）講到，一輛歌手保母車被駭客入侵，肆意追撞人群，造成多人受傷。O記奉命查出恐襲真兇，但毫無頭緒，未料駭客再犯案，令交通燈號大混亂……O記找到駭客藏身位置，駭客早一步逃去，並干擾警隊車輛的電腦系統，陳展鵬竭力追捕……林夏薇代表警方聯絡方力申幫忙向張頴康套話，方力申初次見面已成功令張頴康放下戒心，二人開始建立關係。黃智賢與蔣祖曼開展半同居生活，甜蜜之際卻見父親李龍基撞上來，鬧出尷尬。姜大衞聘蔣祖曼打官司，對蔣祖曼的專業作風感欣賞。

炎明熹一出場就俾車撞死？（劇集截圖）

炎明熹一出場就俾車撞死？（劇集截圖）

交通燈號大混亂。（劇集截圖）

交通燈號大混亂。（劇集截圖）

方力申唔通會成為final boss？（劇集截圖）

方力申唔通會成為final boss？（劇集截圖）