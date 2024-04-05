逆天奇案2劇透第5集｜李國麟霸氣放話　林景程狗急跳牆終衰咗

《逆天奇案2》上集（第4集）講到，姜大衞動用勢力幫蔣祖曼解決麻煩客，蔣祖曼堅持原則，請姜大衞不用費心。姜大衞發現肺部有良性腫瘤，想將洪勝話事人之位交予兒子林景程，唯一對手是社團內另一頭目韓耀星。警方密切注視這場話事人選舉，林景程不聽警告有所動作，陳展鵬帶隊到其兒子生日會……社團準備祭祠儀式，林景程領手下往取回龍頭棍信物，惟會上發現龍頭棍不翼而飛。林景程急需找回，情婦Jenny來電表明龍頭棍在她手上……姜大衞接受手術後，得知林景程弄得江湖大亂，也甚苦惱。

姜大衞想將洪勝話事人之位交予兒子林景程。（劇集截圖）

警方密切注視這場話事人選舉。（劇集截圖）

警方密切注視這場話事人選舉。（劇集截圖）

唯一對手是社團內另一頭目韓耀星。（劇集截圖）

林景程領手下往取回龍頭棍信物，惟會上發現龍頭棍不翼而飛。（劇集截圖）

《逆天奇案2》最新一集（第5集）講到，林景程越來越敏感，連身邊心腹也有所懷疑，手下新仔晨心虛逃走，林景程命人追捕，發現新仔晨的真正身分……O記高級警司李國麟命陳展鵬、黃智賢帶隊挫洪勝銳氣，更指是時候提醒他們誰是真正的話事人。林景程匆匆從後門離開酒吧。原來林景程往捉耀星把柄，二人激烈扭打，林景程要取耀星性命……其後，偷走龍頭棍之人的身分揭盅……情人節，陳展鵬眼看街上途人有影皆雙，當下黯然神傷。黃智賢、蔣祖曼慶祝復合後第一個情人節，享受甜蜜氣氛。方力申駕車載林夏薇一程，林夏薇對愛情的科學理論感好奇。

林景程狗急跳牆終衰咗。（劇集截圖）

林景程狗急跳牆終衰咗。（劇集截圖）

林景程狗急跳牆終衰咗。（劇集截圖）