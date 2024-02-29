昔日古裝女神生圖曝光近況狀態驚人　曾遇車禍斷6條肋骨毅然息影

現年58歲的梁藝齡 (原名) 梁珮玲，當年被星探發掘拍攝初代陽光檸檬茶廣告，雖然是配角，但也是「陽光妹」之一，之後她參加無綫電視超級新星選舉，成為女子組冠軍並簽約無綫正式入行，一出道即獲得演出李添勝監製的《書劍恩仇錄》香香公主一角的機會。之後她備受力捧，曾是90年代無綫當家花旦，演出過多套經典劇集擔任女主角。其中她在呂頌賢版的《笑傲江湖》劇集中飾演任盈盈一角，更是令人印象難忘，被喻為「最有氣質的任盈盈」，也奠定了她當年的古裝女神地位。除了拍劇，梁藝齡亦參演過不少電影，她在《孤男寡女》中飾演劉德華舊愛，又被指是杜琪峰愛將。

梁藝齡86年獲星探邀請拍攝陽光檸檬茶廣告。（廣告截圖）

梁藝齡一出道即獲邀在李添勝監製的《書劍恩仇錄》飾演女主角香香公主，但她本人透露，自己被稱為「最醜樣香香公主」。（劇集截圖）

梁藝齡是90年代的TVB花旦。（微博圖片）

不過，梁藝齡在2002年信主後已淡出幕前，退出了演藝圈，專心攻讀神學，後來成為福音大使專注傳道工作。日前元宵節梁藝齡出席創世電視的盤菜宴，有網民就於社交網分享了與她的合照，曝光了她最新近況。從相中可見，染了金髮的梁藝齡一身低調樸實打扮，雖然她已沒有參與幕前演出多年，但她依然keep得好好，相當靚女，狀態絕佳，無論樣貌身材也沒看出有歲月痕跡。不少網民都留言大讚她：「梁佩玲還是那麽漂亮」，而博主就回覆說：「是呀！也不會老，還是那麼年輕貌美」

梁藝齡最新近況曝光。(小紅書)

梁藝齡最新近況曝光。(小紅書)

梁藝齡去年6月曾現身宗教活動分享自己的經歷，透露自己往日有「最醜樣香香公主」之稱，雖然經常擔演女主角，但內心毫不平安。梁藝齡自白成長過程中很缺愛，又經常求神問卜等，全靠朋友介紹她返教會，信主後內心才充實起來，更戒掉每日食三包煙的習慣等等。

虔誠基督徒梁藝齡成為了傳道人，日前現身教會活動分享見證。（天使心月刊）

儘管梁藝齡於2006年先後經歷母親離世以及嚴重車禍等，但斷掉6條肋骨的她，竟神奇地火速康復，反而使她更體驗到神蹟，於是她便決心要努力傳福音，去年更獲委任為中華聖經文物館發展總監。

2018年復出為護膚產品擔任代言人（梁藝齡Facebook）

梁藝齡除了眼袋有點大，已算保養得不錯。（天使心月刊）

梁藝齡為到場的教友簽名。（天使心月刊）

《撻出愛火花》﹑《金玉滿堂》都深受歡迎。（微博圖片）