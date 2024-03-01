2024年3月陸劇推薦：文詠珊《藏海花》任嘉倫《烈焰之武庚紀》…

隨著各平台開年大劇的陸續收官，新一波的開播陸劇都已整裝待發準備大展拳腳，三月百花爭奇鬥艷，有趙麗穎與老搭檔林更新上演三界虐戀的《與鳳行》、任嘉倫、邢菲玄幻經典漫改劇《烈焰之武庚紀》、林一、周也開啟甜蜜雙向暗戀之作《別對我動心》，還有王一博、李沁攜手演繹諜戰風雲《長風破浪》，各家女神齊聚三月，誰能最終摘下桂冠呢？



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《別對我動心》

開播平臺：優酷

開播時間：2024.03.01

主演卡司：林一、周也、湯夢佳、戰宇



都會言情劇《別對我動心》改編自翹搖所著同名小說，講述校花岳千靈（周也飾）與學霸顧尋（林一飾），從遊戲到現實雙向奔赴的逗趣愛情故事。一部《脫軌》讓林一一躍成為新一代頂配男友，大長腿與雙開門魅力無窮，而一向給人跩妹形象的周也，《很想很想你》的播出也讓觀眾見到她的「甜妹」」潛力，兩位新生代小生、小花的高顏同框，絕對是本月顧眼首選！

《烈焰之武庚紀》

開播平臺：愛奇藝、愛奇藝國際版

開播時間：2024.03.（暫定）

主演卡司：任嘉倫、邢菲、徐正溪、陳喬恩、明道



2023年有點有點水逆的任嘉倫，即將在本月帶著新作捲土重來，漫改劇《烈焰之武庚紀》因動畫的超高人氣，從宣佈開拍變受到高度矚目，而在殺青之際釋出的角色大片更是直接吵爆話題熱度，高度還原的妝造立即收穫一波原著粉讚賞，而任嘉倫搭配邢菲的新穎組合，也讓觀眾甚是好奇，究竟任嘉倫能否憑此作重返男神榮耀，就請一同期待開播吧！

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《與鳳行》

開播平臺：騰訊視頻、芒果tv、WeTV

開播時間：2024.03（暫定）

主演卡司：趙麗穎、林更新、何與、辛雲來、宣璐



殺青已久一陣子的《與鳳行》，終於在本月傳出好消息，曾在《楚喬傳》裡搭檔過的趙麗穎、林更新，這回再續戲緣，果然讓網友坐不住，紛紛上線留言「終於等到宇文玥上岸了」，可見兩人的螢幕情侶形像至今仍叫人難忘！而這次在九鷺非香同名小說改編的《與鳳行》中，一神一魔的對立設定，更讓這部未演先轟動之作充滿懸念。

《花間令》

開播平臺：優酷

開播時間：2023.03（暫定）

主演卡司：鞠婧禕、劉學義



古裝探案言情劇《花間令》是由《千古玦塵》劉學義、《仙劍奇俠傳四》鞠婧禕領銜主演，一個是貌比潘安的美男縣令潘樾（劉學義飾），一個是酷愛屍體的天才仵作少女楊采薇（鞠婧禕飾），原是一樁好姻緣卻不成喜事成喪事，死裡逃生的采薇決定「改頭換面」來一齣古裝版《妻子的誘惑》，而一夕成為鰥夫的潘樾又將如何見招拆招？

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《長風破浪》

開播平臺：愛奇藝

開播時間：2024.03（暫定）

主演卡司：王一博、李沁、王陽



民國諜戰劇《長風破浪》講述擁有金融天賦的魏若來（王一博飾）、央行顧問沈圖南（王陽飾）、共產黨員沈近真（李沁飾），立場不同的三人將如何在瞬息萬變的商海立足？《長風破浪》不只有斷層頂流王一博、《夢中那片海》李沁，還有《顯微鏡下的大明之絲絹案》裡舌燦蓮花的訟師王陽，如此卡司絕對擔的起「王炸」二字。

《藏海花》

開播平臺：騰訊視頻、WeTV

開播時間：2024.03（暫定）

主演卡司：張魯一、文詠珊、陳明昊、張康樂



探寶懸疑劇《藏海花》改編自南派三叔同名小說，小哥（張康樂飾）進入青銅門，吳邪（張魯一飾）、胖子（陳明昊飾）也開始新生活，卻沒想到一串蠍子珠串的出現，危險再次席捲而來，鐵三角又將遭遇怎樣的挑戰？張魯一、陳明昊、張康樂全新鐵三角，再搭上《消失的她》裡演技精湛的文詠姍，強強聯手的組合豈能輕易錯過！

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《不可告人》

開播平臺：愛奇藝

開播時間：2024.03（暫定）

主演卡司：歐豪、李一桐、胡連馨、楊玏



愛奇藝「迷霧劇場」將於本月正式啟動，率先登場之作《不可告人》集結《膽小鬼》歐豪、《狂飆》李一桐、《天才基本法》胡連馨等多位新生代演員，一個無意之舉竟差點導致埋伏已久的抓捕行動失敗，雖最終嫌犯成功落網卻留下不可抹滅的遺憾，當多年後不可告人的罪惡再次襲捲而來，這一次正與邪之間究竟誰能大獲全勝？

《微暗之火》

開播平臺：優酷

開播時間：2024.03（暫定）

主演卡司：童瑤、張新成



「背德」文學之作《微暗之火》將開播，故事改編自玖晞月的小說《小南風》，一樁駭人聽聞的殺夫案，唯一的目擊者是剛遭名牌大學退學返家的周洛（張新成飾），這特殊的時間點他為何出現在兇案現場，迷一樣的真相背後藏著怎樣盤根錯節的故事？張新成繼《回廊亭》後再次挑戰懸疑題材，這回更與白玉蘭獎得主童瑤同台飆戲，上演危險的禁忌之戀。

打的難分難捨的新春戲劇攻防戰即將進入尾聲，而新一波的開播劇已然蓄勢待發，三月眾多觀眾期待的熱門劇集都將陸續接力上線，有女神回歸的仙俠大劇、賦有奇幻色彩的漫改之作、歡喜冤家的雙向奔赴言情劇、懸疑氛圍的背德禁忌之戀，還有尋寶題材的最新篇章，包羅萬象的新穎題材接力登場，請密切鎖定「陸劇星球」，最新開播資訊全都在這裡！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《掌心》劉詩詩、竇驍｜今日官宣，傳大女主復仇爽劇，古代版《黑暗榮耀》！】