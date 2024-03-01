《婚後事》插曲涉侵權　疑未告知原唱者「作品被徵用」惹爭議

最近，有不少大馬新年歌曲陷入「侵權」風波，然而又有網友驚喜發現，菲道爾（Firdhaus）的爆紅歌曲〈阿拉斯加海灣〉也成為了近期TVB熱播劇《婚後事》中的插曲！不過演唱者並不是菲道爾本人，而是一位來自中國的女歌手。對此，這一發現再次引發了全網對版權問題的關注，菲道爾也向《中國報》作出了回應。



TVB最新劇作《婚後事》於26日正式開播，由陳自瑤、羅子溢、黎諾懿、賴慰玲等人主演。該劇講述了婚姻、愛情關係中的各種無奈又矛盾。由於劇情真實的描繪了現實生活中在愛情與婚姻上會出現的問題，因此一開播就引起了觀眾們的熱烈討論。再加上主演們的精湛演技，觀眾們紛紛讚歎這部劇的代入感超強！

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大馬觀眾驚喜的發現在《婚後事》這部劇中，巫裔歌手菲道爾創作的歌曲〈阿拉斯加海灣〉成為了插曲，但是演唱者換成了一位女歌手——谷婭溦（Vivian Koo）。根據《中國報》指出，谷婭溦於2009年參加《快樂女聲》後正式出道，隨後她也為不少TVB經典電視劇演唱了插曲，像是《警犬巴打》電視劇中的插曲〈聽海〉；《使徒行者2》插曲〈安守本分〉；《金宵大廈》主唱片尾曲〈今宵多珍重〉。不久前，她也參加了中國音樂節目《天賜的聲音》第三季，再次提升了知名度。

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據報導，菲道爾對於〈阿拉斯加海灣〉被TVB選用這件事情，表示自己非常開心：「雖然我小時候沒怎麼看TVB，但是長大後有自己的一首歌曲在TVB播出，還真的令人感動。」然而，他坦言事先並未被告知作品將被徵用，直到電視劇播出後，眾多粉絲告知他才得知此事。他希望未來能夠為更多電影或戲劇創作音樂作品，目前版權事宜已經交由公司處理。

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值得一提的是，菲道爾女友Dior大穎推出的新年歌曲〈Happy Go Lucky〉也陷入了“侵權”的爭議。

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