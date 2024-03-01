李龍基風雨不改探王青霞自言唔識作流量　大爆有人藉風波賺大錢

李龍基未婚妻王青霞（Chris）因被控涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪，現正還押於大欖女懲教所。連日來李龍基風雨不改到懲教所探訪女友，今日（1日）早上約11時李龍基離開大欖女懲教所，但並沒有揸車，轉搭小巴離開。當被問到未婚妻王青霞（Chris）情況如何時，李龍基表示不回應。提及將於3月26日舉行的《李龍基好SING之夜》，他就表示一直都有做同類晚宴，並透露該晚宴早已簽定合約，卻又慘被人屈。

連日來李龍基風雨不改到懲教所探訪未婚妻王青霞（Chris）。（資料圖片）

對於被林作指化流量為收入，李龍基就自言行得正企得正，並表示不懂如何作流量，更大爆好多人藉此事而賺了好多錢。李龍基又表示不會被外界言論影響心情，會保持平常心，繼續專注工作，他自言一向努力賺錢，強調自己熱愛工作，但因受近期風波影響，推了好多Job，希望留在香港，每日都可以去探訪Chris，令對方安心，他更透露4月16日將會聽審，支持未婚妻。

李龍基大爆好多人藉此事而賺了好多錢。（資料圖片）

李龍基原定上月在廣州拍攝新歌MV。（資料圖片）

李龍基表示近日多了人找他洽談工作，並透露將會儘快拍攝新歌《雲淡風清》MV，拍攝後即上音樂平台，他希望找天探訪完Chris後即去廣州拍攝。李龍基透露新歌是三個幾月前作，上月到廣州電視台工作時，原本計劃順便拍攝MV，但因Chris出事才沒心情拍，趕返港探Chris。李龍基亦直言現時會作曲抒發一下心情，並透露Chris心情有好轉。