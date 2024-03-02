kayan9896吳家忻被爆新戀情　男方係「百億荀盤」兼黃心美前男友

kayan9896（吳家忻）去年傳出與林家熙（Locker）分手，之後一直都沒公開自己的感情狀況。近日有網民「野生捕獲」到kayan9896與神秘男伴同遊銅鑼灣商場，疑似令戀情曝光。



kayan9896出席服裝品牌活動。（葉志明攝）

kayan9896吳家忻曾與Locker情侶檔接廣告。（(IG@kayan9896）

相中kayan9896（吳家忻）身穿一件白色連衣帽，而身旁的神秘男伴則戴着cap帽，身穿一件白色Tee。有網民指，在這段電梯路程中，兩人疑似曾經手拖手，女方更曾輕拍這位男伴的背部。

網民發現kayan9896吳家忻與神秘男伴同遊銅鑼灣shopping。（網上圖片）

網民發現kayan9896吳家忻與神秘男伴同遊銅鑼灣shopping。（網上圖片）

網民發現kayan9896吳家忻與神秘男伴同遊銅鑼灣shopping。（網上圖片）

其後，有網民認出相中的男伴就是大生地產發展主席及行政總裁馬清偉與前妻，有「Ball后」之稱的薛芷倫所生的大仔馬桂烽。早前也有報道指，黃心穎的家姐黃心美曾與這位「百億身家男友」馬桂烽（Justin）拍拖，但因為受到「安心事件」影響，早前男方已提出分手，結束了這段姊弟戀。

黃心美年初被爆出與馬桂烽（右一）嘅戀情後，佢當時指男友因為係圈外人，所以唔願講太多，但就大讚男友孝順父母、愛惜小動物、心地善良同埋對佢好。（資料圖片）

馬桂烽。（資料圖片）

kayan9896（吳家忻）（IG@kayan9896）

kayan9896亦扮過外傭，口音獲觀眾大讚神似。（試當真Trial & Error@YouTube）

kayan9896吳家忻被爆新戀情。（IG@kayan9896）

Kayan9896在網絡上有極高人氣。（IG／＠kayan9896）

kayan9896吳家忻被爆新戀情。（IG@kayan9896）