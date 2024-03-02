「東張女神」慶祝26歲生日邀請近30人作客　元朗豪宅曝光樓底極高

現年26歲的陳懿德（德德）曾在2021年參選港姐，落選後加入TVB成為節目《東張西望》主持，憑真性情及出眾外形而被封為「東張女神」。陳懿德在上月初迎來26歲生日，邀請了一班圈中好友到自家豪宅出席Party，日前她在IG發文回顧當日的靚相，並寫道：「二月，全年最短但最充滿愛的月份，今年我諗咗好耐究竟有咩願許，I looked around and wondered. What could I still ask for??感謝每個錫陳懿德嘅人❤️love u all.」

德德雖然在台慶失落她之前好恨的「最具潛質新人獎」，她有少少覺得「哎呀，冇㖭！」但不至於失望，反而會檢討自己，希望有日實至名歸再攞獎。（Instagram：taktakrachel）

陳懿德在上月初迎來26歲生日。（IG@taktakrachel）

生日快樂！（IG@taktakrachel）

相中所見，陳懿德邀請了多位圈中好友出席生日會，包括陳楨怡、何依婷、劉佩玥、蘇韻姿、梁凱晴、張景淳、羅天宇、何浩文、楊明及莊思明等，近30人齊聚陳懿德位於元朗的豪宅，玩得非常盡興！其實陳懿德之前亦曾邀請好友到家中聚會，可見其豪宅樓底極高，客廳同飯廳都空間闊落，有巨型畫作、吊燈等，即使招呼數十位朋友都綽綽有餘，可見家境富裕。

陳懿德邀請了多位圈中好友出席生日會。（IG@taktakrachel）

盡興！（IG@taktakrachel）

對於「有錢女」標籤，陳懿德曾在接受《香港01》訪問時直言：「其實我由細細個，有時人哋都會有啲標籤，形容我屋企有錢，但係我會覺得嗰啲錢唔係我，屋企有或者爸爸媽媽有，係佢哋嘅事，唔係我搵返嚟，亦唔係屬於我。但係我好希望係我自己搵到，然後我養返佢哋，所以我喺大學時期已經冇再問屋企攞錢，瘋狂補習，希望唔好靠佢哋畀零用錢，而自己自給自足，交學費。」不過她仍自覺幸運，因為屋企人讓她可以毫無後顧之憂，放心地追夢，還有一切的愛和支持，也是很大的力量。

講到家庭背景，德德說父母以前做生意，但現時已退休，專職享受人生。（IG@taktakrachel）

陳懿德自覺幸運，因為屋企人讓她可以毫無後顧之憂，放心地追夢。（資料圖片）