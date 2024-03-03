炎明熹新歌MV緊急下架躺着也中槍　網民不滿怒轟：粗製濫造非首次

炎明熹（Gigi）的新歌《透光者》MV日前推出，Gigi在MV中更大跳芭蕾舞，被讚上手快、有潛質。不過有份參與MV的靚女書法家青山不墨，就在社交平台表達不快，她貼出與Gigi的合照，透露自己的鏡頭全被剪走，懷疑是因為自己不夠聽話。

炎明熹以「黑天鵝」造型拍MV。

青山不墨在Hashtag表達對TVB的不滿。（IG@cink_shan）

炎明熹這首新歌《透光者》MV以芭蕾舞貫穿，內容講述被對方無視的單戀故事，她扮演被忽略的黑天鵝。從未接觸過該類舞蹈的炎明熹，事前還特地跟老師學舞，務求呈現出最佳效果。然而，今日有報導指《透光者》MV又再惹是非，該MV上架後被發現版本有瑕疵需緊急下架。有指MV原定上月27日晚上9時上架，但上架兩個多小時後離奇下架，以致影響了點擊率，惹來大批網民鬧爆其公司屢犯低級錯誤，又斥MV粗製濫造，令Gigi躺着也中槍。

炎明熹的《透光者》MV。(IG圖片)

炎明熹的《透光者》MV。(IG圖片)

炎明熹的《透光者》MV。(IG圖片)

據悉，MV這次緊急下架原因是有關方面上載錯了單聲道版，而非正常的立體聲版。有網民發現此事並通知負責方，MV隨即被下架，新版本至翌日早上才重新上架。不少歌迷對於炎明熹所屬公司犯下這種低級錯誤大感不滿，MV重新即代表之前的點擊數、留言及點讚次數都會消失，要從頭計算，影響了MV的數據。大批網民湧到唱片公司官網洗版式鬧爆，直斥唱片公司做事毫不上心，且已非首次出錯：「畀啲心做得專業啲，得唔得？」網民亦炮轟MV的質素，直斥MV粗製濫造，取景及妝髮敷衍，美感欠奉，甚至連Gigi的造型亦捱批，指她被迫扮成熟，屢釀時裝車禍。

炎明熹被指被迫扮成熟。(IG圖片)

炎明熹被指被迫扮成熟。(IG圖片)