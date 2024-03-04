陳子聰大病初愈回歸廿四味　感激香港人愛錫：人生一步行一步

陳子聰大病初愈出騷，雖然行動緩慢，但狀態不錯。（葉志明攝）

陳子聰大病初愈後首度公開現身《The Wild Ones Music Festival》，與廿四味先後唱出《Return》和《do or die》。陳子聰接受訪問時，提到事隔3年再踏舞台，感覺開心：「少少緊張，不過每個騷都係緊張，觀眾好癲好熱情，佢哋真係wild one。」

廿四味齊人出騷，Brian仲呼籲大家繼續畀子聰多啲支持。（葉志明攝）

Brian則表示見到子聰回來，心情是「開心到X街」。他說︰「大家都睇咗何超儀訪問，陳子聰可以行得返，可以郁得番，一齊食個飯已經開心。他一話一齊上台，真係好驚喜！如果換轉係你嘅密友可以咁樣出來，真係so good！」提到廿四味成員在台上飲酒，子聰表示自己16年開始已經沒有飲過酒，「我飲夠啦！」他稱現時飲食很清淡，「經歷過呢啲階段，你會感恩，你嘅生命會自然乖啲。」

Brian又讚陳子聰經歷大病後仍然仲咁靚仔。（葉志明攝）

子聰透露下月將到美國接受手術，又特別感謝香港人：「有一樣嘢真係好多謝香港市民，香港真係好多愛，我喺街又好，喺邊都好，都會走埋嚟祝福我身體健康，真係好感謝！香港人真係好好，好多愛！今晚你哋見到個感覺都喺晒度！」之後再補充有多手術要做，但學會慢慢來，「人生一步行一步，就係咁行！」