婚後事｜王敏奕分半鐘獨腳喊戲多重情緒獲讚　網民封：李佳芯2.0

TVB新劇《婚後事》播出後掀起討論熱話，昨晚（4日）千呼萬喚的「致命誘惑」Mira（王敏奕飾）終於出場，點題句子為：「苦戀超越俗世一切藩籬」。昨晚Mira視點曝光後，故事的驚人反轉再度震撼網民，原來在Mira角度，她並非存心勾引潘善仁Tim（羅子溢飾），深信「可以毫無保留去愛一個人係人世間最幸福嘅事」，以及「愛一個人根本控制唔到，點分啱同錯」的Mira，由於本身亦是中國文學愛好者，因而情傾善仁，不過為了顧全善仁形象及家庭，只敢遠觀不敢褻玩，為了善仁甘於犧牲所有，並天真地希望守在善仁身邊做其守護天使…



王敏奕兩場喊戲兩種情緒，演技獲讚有進步。

昨晚一集以「苦戀超越俗世一切藩籬」點題。

Mira後樓梯爆Seed，同家姐Gina吵大鑊！

不過Mira的純愛及善良並未得到世間認同，當「婚後事」小說曝光後，Mira受盡千夫所指；不過最令Mira痛心的不是被外間誤會是姣精，是出賣她的人竟是親生家姐Gina（賴慰玲飾）及善仁！在善仁的小說中，Mira更被寫成是婚外情的主導者，令自覺一直有努力壓抑對善仁感情的Mira崩潰爆喊，並終不再按耐找上善仁當面對質…

Mira後樓梯爆Seed，同家姐Gina吵大鑊！

羅冠蘭相隔5年再拍無綫劇，一出場就大晒好演技。

昨晚一集全方位展示了敏奕進步不少的演技，短短一集先後演活了墮入愛河的甜蜜、被背叛及出賣的悲憤、被誣衊的不甘，及忠於自我的執著等；喊戲連場的敏奕除獲讚「喊樣都靚過人」，網民對於她「半裸」向鏡頭放電場口更大讚有致命吸引力：「真係零死角咁靚」、「佢望住有邊個男人唔投降」、「家嫂Solo場口好好睇」，大讚她演技有進步兼可塑性高，有望成「李佳芯2.0」。

Mira同Tim喺書店浪漫擁抱，畫面唯美。

敏奕喺呢場長達一分半鐘嘅獨腳喊戲，展示咗委屈、絕望、不甘、歇斯底里等唔同層次情緒，勁考演技。

敏奕喺呢場長達一分半鐘嘅獨腳喊戲，展示咗委屈、絕望、不甘、歇斯底里等唔同層次情緒，勁考演技。

眾多場口中以Mira後樓梯鬧爆衰家姐Gina，及與阿Tim當面對質場口最為吸睛。在後樓梯場口中，慘遭Gina出賣的Mira，咆哮式喪鬥完Gina後哽咽的一句：「我以後都唔想見到你」，再配以因盛怒爆發出的眼淚，徹底展現了「相煎何太急」的痛。另一場緊接善仁與Mira在書店浪漫相擁戲碼後，時空返回2017年善仁被爆「婚後事」風波後與Mira「攤牌」一幕，在這場長達一分半鐘的獨腳喊戲、敏奕展示了委屈、絕望、不甘、歇斯底里等不同層次情緒，甚考演技。該場戲講述不甘被善仁描繪成「邪花」的Mira，先是強忍淚水道出愛上善仁後的付出與委屈：「我從來冇試過咁樣勒住愛一個人，無論有幾愛，我都冇做多，亦唔敢做多」。

敏奕喺呢場長達一分半鐘嘅獨腳喊戲，展示咗委屈、絕望、不甘、歇斯底里等唔同層次情緒，勁考演技。

敏奕喺呢場長達一分半鐘嘅獨腳喊戲，展示咗委屈、絕望、不甘、歇斯底里等唔同層次情緒，勁考演技。

當Tim致歉時，Mira還不忘站在Tim的角度為其說話，不過當聽到Tim說對不起後，Mira情緒即被觸動，眼淚缺堤兼歇斯底里謂：「我唔係要聽你講對唔住呀！（激動至良久說不出話）全世界點話我都可以，我可以吞咗佢、可以匿埋，我以為你最明白我，我亦都最明白你。我以為喺你面前，我係最好嘅我，我以為你愛嘅係我嘅好。」說到此處，以偷情作主題的《無人之境》音樂響起，Mira愈說愈傷心並哽咽謂：「但係你同全世界原來都係一樣，都係當我姣花蕩婦，呢段根本都唔係愛情！」接著鏡頭對著善仁闔上眼再深情望向Mira，配以《無人之境》第一句歌詞：「讓理智在叫著冷靜冷靜，還恃住年少氣盛…」，與場口情景不謀而合，令網民大嘆「起晒雞皮」，並更期待第七集回歸善仁視點後又會是怎樣版本的一個外遇故事。

王敏奕尋晚一集大晒冷演繹多種情緒！

王敏奕尋晚一集大晒冷演繹多種情緒！