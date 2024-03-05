型男影帝泰國逛街被偶遇氣場強大　同行神秘男背景猛料明星爭約見

現年53歲的影帝古天樂入行多年來在各方面都發展順利，有傳古天樂當年獲泰國高人「白龍王」指點，曬黑有助他的運勢。其實古天樂也有拜四面佛，上月25日就有網民於泰國曼谷著名四面佛壇偶遇古天樂，他在元宵節專程到當地拜四面佛還神。當日他跪在佛壇前誠心跪拜還神，眾多貢品中還有4隻金色大象，上面全都寫上「古天樂」名字，用以酬神答謝神恩。有網民就指那些金色大象一隻要六萬泰銖 ( 約港幣$13,100 )，足見他十分神心。

古天樂。（微博@電影暗殺風暴）

接受鄭裕玲《The Do Show》訪問當日，古天樂亦以相同配襯打扮出席《掃毒3：人在天涯》電影首映禮。（梁碧玲 攝）

古天樂於曼谷拜四面佛被偶遇。(小紅書)

古天樂於曼谷拜四面佛被偶遇。(小紅書)

古天樂於曼谷拜四面佛被偶遇。(小紅書)

古天樂於曼谷拜四面佛被偶遇。(小紅書)

古天樂還完神之後，在當地逗留了幾天，有網民就偶遇到他與友人在餐廳用膳，他還盡顯親民友善本色。古天樂又被網民在四面佛對面的商場偶遇他與神秘男友人行街，他一身全黑潮爆打扮，相當有型。該名網民寫道：「剛上扶梯，朋友說古天樂！他正好下扶梯擦肩而過，然後我們也一起下了扶梯，沒想到古仔直接走進club21，我們忍住再次進店的意圖，畢竟老阿姨了不適合追星，個子好高，還蠻魁梧，帶著口罩還是帥 #古天樂 #曼谷」。博主除了影到古天樂背影，還影了他的側面照，隨意逛街都散發出明星的強大氣場。

古天樂與神秘男友人於泰國商場被偶遇。(小紅書)

古天樂好有型。(小紅書)

網民又對於古天樂該名同行友人的身份大感好奇，由於只拍到背影，惹來不少網民留言猜測。有人指對方是泰國One Cool員工，亦有人指疑似是明星御用風水師「苗師傅」，未知古天樂是否再找高人指點。據悉，這位「苗師傅」是一位隱世風水師，作風十分低調，只接熟客以及經熟客介紹的新客，且不容易約見。有指他的明星客人除了古天樂外，還有張智霖、袁詠儀、張家輝、吳君如、古巨基、黎耀祥以及胡定欣等。

苗師傅畫像。(網上圖片)

苗師傅的facebook post。(網上圖片)

古天樂出名重情義。(小紅書)

古天樂出名重情義。(小紅書)

網民於曼谷餐廳偶遇古天樂。(小紅書)

網民於曼谷餐廳偶遇古天樂。(小紅書)