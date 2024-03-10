前兒童節目主持曬身材　著高衩連身衫露出一位置　網民：噴鼻血了

米可白近來被爆與同為台灣8點檔演員的孫綻戀愛ing，但也不忘po辣照造福粉絲，在日前分享的新照中，身穿細肩帶、大U領高衩緊身連體衣，不僅露出超深事業線，D奶曲線畢露，粉絲驚呼：「怎麼可以這麼大！」、「很胸！」、「好辣好辣！噴鼻血了。」她則形容是「港產片」風格的照片，「最近該出門拍照了，我喜歡用照片說故事」。這篇貼文在她的臉書上半天就吸引超過2萬網友按讚，約是她平常貼文的5倍流量。



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此外，米可白又在限時動態上繼續釋出辣照，與好友阿諾溜冰，也是身穿細肩帶、大U領的上衣，D奶呼之欲出。孫綻之前出席記者會時，也被問到米可白之後是否還可分享辣照？他因太緊張，回答完全文不對題，表示：「她會為戲做很多不同造型的準備。」兩人戀情曝光，就是因在IG上互動頻繁，而米可白的火辣照貼文，孫綻也來「打卡」按讚。

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