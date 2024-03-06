64歲影壇大家姐化身迷妹　小背心去新加坡睇Taylor Swift演唱會

64歲的余安安是香港電影工作者總會副會長及演藝人協會副會長，除了早前拍攝《法外情》外，她閒時也弄孫為樂。而近日美國歌后Taylor Swift在新加坡舉行《The Eras Tour》巡迴演唱會，余安安與家人亦專誠飛去捧場！

Taylor Swift在新加坡開巡迴演唱會。（IG@taylorswift）

安安姐都特登去新加坡支持Taylor Swift，更身穿小背心，見年過60的她仍然Fit爆。（IG@candiceyuonon）

安安姐狂影Taylor Swift表演的花絮。（IG@candiceyuonon）

安安姐狂影Taylor Swift表演的花絮。（IG@candiceyuonon）

一向新潮的安安姐，身穿小背心去新加坡國家體育場睇騷，身形仍很Fit，她在社交平台分享演唱會花絮，見安安姐非常開心，像小Fans一樣影住Taylor Swift又唱又跳。她說：「This is my first time to watch a concert at a stadium capable for 60,000 audience in my life!!!!!!The atmosphere is so so good !!👏🏻SHE is so so so good!👍🏻Very professional ! Very entertaining ! Very pretty ! Very sweet!I really enjoy so much !💃🏼（我第一次在容納到6萬人的體育館睇演唱會！氣氛太好了！她很棒很棒！很專業、很有娛樂性、很貼心，我真的非常享受！）」

安安姐同Taylor Swift遠距離合照。（IG@candiceyuonon）

安安姐今次與兩位女兒及女婿同行，她形容這是難忘的家庭旅行，感激家人積極鞭策她，新加坡之旅才得以成事。從相中所見，安安姐的大女李文琪目前正大住肚，安安姐在Hashtag宣布再做婆婆，笑話：「#唔知BB喺肚裡面有冇跳舞呢 #Secondgrandson #大肚婆都要飛去睇」原來安安姐此行特地陪大肚的女兒追星，認真廿四孝！

安安姐大曬一系列應援物和珍藏！（IG@candiceyuonon）

安安姐的大女兒大住肚都飛去睇Show，而安安姐亦陪她去追星。（IG@candiceyuonon）