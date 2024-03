64歲影壇大家姐化身迷妹　小背心去新加坡睇Taylor Swift演唱會

64歲的余安安是香港電影工作者總會副會長及演藝人協會副會長,除了早前拍攝《法外情》外,她閒時也弄孫為樂。而近日美國歌后Taylor Swift在新加坡舉行《The Eras Tour》巡迴演唱會,余安安與家人亦專誠飛去捧場!

Taylor Swift在新加坡開巡迴演唱會。(IG@taylorswift)

安安姐都特登去新加坡支持Taylor Swift,更身穿小背心,見年過60的她仍然Fit爆。(IG@candiceyuonon)

安安姐狂影Taylor Swift表演的花絮。(IG@candiceyuonon)

安安姐狂影Taylor Swift表演的花絮。(IG@candiceyuonon)

一向新潮的安安姐,身穿小背心去新加坡國家體育場睇騷,身形仍很Fit,她在社交平台分享演唱會花絮,見安安姐非常開心,像小Fans一樣影住Taylor Swift又唱又跳。她說:「This is my first time to watch a concert at a stadium capable for 60,000 audience in my life!!!!!!The atmosphere is so so good !!👏🏻SHE is so so so good!👍🏻Very professional ! Very entertaining ! Very pretty ! Very sweet!I really enjoy so much !💃🏼(我第一次在容納到6萬人的體育館睇演唱會!氣氛太好了!她很棒很棒!很專業、很有娛樂性、很貼心,我真的非常享受!)」

安安姐同Taylor Swift遠距離合照。(IG@candiceyuonon)

安安姐今次與兩位女兒及女婿同行,她形容這是難忘的家庭旅行,感激家人積極鞭策她,新加坡之旅才得以成事。從相中所見,安安姐的大女李文琪目前正大住肚,安安姐在Hashtag宣布再做婆婆,笑話:「#唔知BB喺肚裡面有冇跳舞呢 #Secondgrandson #大肚婆都要飛去睇」原來安安姐此行特地陪大肚的女兒追星,認真廿四孝!

安安姐大曬一系列應援物和珍藏!(IG@candiceyuonon)

安安姐的大女兒大住肚都飛去睇Show,而安安姐亦陪她去追星。(IG@candiceyuonon)