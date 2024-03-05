東張西望｜郭珮文話唔加成吋咁厚嘅墊會平咗　陳懿德靠呢個圍而出

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》今日（5日）舉行拜神儀式，三位導師今次負責選「接班人」，《東張西望》主持人鄧凱文問到三位為什麼會選港姐出身的郭珮文（Juliana）及陳懿德（Rachel）擔任主持，是否覺得因為她們二人身材好而選擇，但阮兆祥及王祖藍突然臉色一沉，李思捷反問鄧凱文：「鄧小姐，我問返你啦，TVB有邊個女藝員身材係唔好㗎？」鄧凱文回應說：「個個都好，但佢哋特別出色啊嘛！」此話一出後立即又回復搞笑氣氛，阮兆祥乘機問：「咁即係邊個唔出色啊？」才當主持不久的鄧凱文反應不夠三位導師快，因為「薑始終都係老嘅辣」，而鄧凱文其實自己的身材也是屬於姣好的一位，所以三人站在一排時，同樣都是身材好的人。

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》今日（5日）舉行拜神儀式。(節目截圖)

《東張西望》主持人鄧凱文問到三位為什麼會選港姐出身的郭珮文（Juliana）及陳懿德（Rachel）擔任主持，是否覺得因為她們二人身材好而選擇，但阮兆祥及王祖藍突然臉色一沉。(節目截圖)

郭珮文的造型其實之前已經曝光，她扮演日本著名動漫《鬼滅之刃》中的戀柱，忠於原著的設計，她穿上「心口開窿」的服裝現身，相當吸睛。但原來郭珮文在胸前還加了足足一吋厚的墊，以營造更豐滿的效果，鄧凱文問：「Juliana，你仲要服裝輔助㗎咩？」郭珮文表示需要：「梗係需要啦，呢一舊嘢有成吋咁厚，即係如果冇咗佢，差唔多平咗！」但似乎網民不認同她這個說法，覺得她本身的身材已經十分豐滿及傲人，不用再特別的增強。

唔通因為郭珮文過於豐滿，所以TVB自行打格。(ig@tvbweekly)

郭珮文在胸前還加了足足一吋厚的墊，以營造更豐滿的效果。(節目截圖)

郭珮文都係好似未瞓醒咁。(節目截圖)

而之前未有造型照曝光的陳懿德，今日就以「一碌竹」的造型突圍而出，她更自嘲：「啲報道話佢突圍而出啊，所以服裝間同節目組都幫我突圍而出，但我係呢個頭圍嘅圍！」陳懿德因為「頭圍」太大，所以走到哪都被卡住，要小心翼翼的過。

陳懿德今日就以「一碌竹」的造型突圍而出。(節目截圖)