張鎬濂女扮男裝片翻hit勁嬌艷　擁絕世顏值同媽媽洪欣都比下去

張鎬濂（Lim Lim）現年23歲，年紀小小的他已經有1米88的高挑型，樣貌也得到了媽媽的遺傳，是一名大帥哥。張鎬濂是藝員洪欣與莫少聰所生的兒子，二人分開後洪欣嫁了給比他小10歲的張丹峰，而張鎬濂亦跟隨了繼父的姓氏，一家人感情很好。在張鎬濂還小的時候，他們夫婦二人會帶他到片場，令他小時候已經對娛樂行業充滿熱情。去年更參加了TVB與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》成為練習生，比賽進行了3個多月已經接近尾聲，張鎬濂進入了頭18名，準備在星期六（9日）的總決賽中爭取成團出道的資格。

張鎬濂。(胡凱欣 攝)

張鎬濂見到自己女裝扮相所以笑到咁？(胡凱欣 攝)

近日網上突然流傳一段短片，片中張鎬濂穿著校服，躺在草地的中間，但是他頭上竟然頂著及肩的長頭髮，驟眼看上去，還以為是洪欣來了。張鎬濂長得眉清目秀，扮起女裝來幾可亂真，絕對承繼了媽媽洪欣的顏值。

張鎬濂長得眉清目秀，扮起女裝來幾可亂真，絕對承繼了媽媽洪欣的顏值。(影片截圖)

翻看資料，原來這是去年中他公司樂華娛樂推出的抖音短劇《男生寝室233》，同劇還有現在一起在《亞洲超星團》中的戰友李權哲一同主演。而他扮女裝一集內容是說他們還缺一個女主角來拍影片，張鎬濂的3位同學同時望向他，之後他換出了女裝出現，立即引到同學不斷笑。

原來這是去年中張鎬濂公司樂華娛樂推出的抖音短劇《男生寝室233》。(影片截圖)

張鎬濂未換女裝都已經很帥。(影片截圖)

張鎬濂換出了女裝出現，立即引到同學不斷笑。(影片截圖)

到開拍時，同學指導「她」要怎樣拍，同學們在拉扯期間「她」躺下了在草地上，一位男生卻突然出現說：「住手，放開那女孩！」十分搞笑的劇情，之後還展開一幕「英雄救美」的畫面，同學們更趁機拍了下來當MV用。之後張鎬濂配合同學們演出，站起來後用手擋著面，但這個動作卻讓「她」加添了幾分的柔情，格外顯得可愛。男生更英勇的為了「她」而揍了同學們，「她」嬌俏的掩著嘴只露出眼睛，加上腼腆的笑而不說話，連媽媽洪欣被比下去，「她」活活的變成一位「小美人」。

同學指導張鎬濂要怎樣拍，但同學們在拉扯期間「她」躺下了在草地上。(影片截圖)

一位男生出現展開一幕「英雄救美」的畫面。(影片截圖)

張鎬濂站起來後用手擋著面，但這個動作卻讓「她」加添了幾分的柔情，格外顯得可愛。(影片截圖)

張鎬濂嬌俏的掩著嘴只露出眼睛，加上腼腆的笑而不說話，連媽媽洪欣被比下去。(影片截圖)

張鎬濂與媽媽洪欣。(胡凱欣 攝)

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