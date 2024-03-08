呂爵安意外劇透新歌歌名　自言嚇到標尿英名盡毀：點解我咁on_

MIRROR成員呂爵安（Edan）前晚（6日）在IG限時動態預告推出今年新歌，本來他只打算劇透其中一句歌詞，於是便在作曲人打「？？？」、刪去填詞人及大段歌詞，只劇透第一句歌詞「Woo～～」豈料之後他陸續收到歌迷把歌名《油麻地莎士比亞》dm他的訊息，使他震驚不已！

呂爵安預告即將推出新歌。（IG@edanlui）

原本Edan只想劇透一句歌詞，但其實放大一樣見到被影子遮住的歌名《油麻地莎士比亞》。（IG@edanlui）

原來是因為Edan貼的相中，歌名欄雖然被影子遮住，但放大還是清晰見到黑字寫住《油麻地莎士比亞》七個字，所以歌名就意外曝光了。之後Edan在限時動態表現得非常自責，他說：「我……Seven咗 劇透咗個歌名添-_______-算啦Del嚟都冇用了頂」他更懷疑人生，搖頭拍片問：「點解我咁X」

Edan自嘲Seven，表示懷疑人生。（IG@edanlui）

後來Edan索性將錯就錯，出Post畀大家聽一句新歌，他說要出Post警剔自己切勿再犯，寫下：「一世英名盡毁，點解我會咁on_，我決定用呢個post去提醒自己唔好再犯同樣嘅錯，同埋既然都劇透咗個歌名，唉，唔爭在俾多少少你啦，（rough cut嚟not final）#係啊我係油麻地莎士比亞 #被逼差唔多成個月前就宣傳新歌 #咩玩法 #埋藏在陰影下的歌名 #真係唔會留意到呢 #一出完個story #見到有人DM我油麻地莎士比亞 #我真係嚇到爭啲標尿 #點解我咁聰明 #史上最強劇透。」岑珈其就取笑他：「好聰明嘅宣傳手法，叻仔！」