再見枕邊人劇透第11集｜Final boss現身？　黃智雯記起重要細節

《再見·枕邊人》上集（第10集）劇情劇透，林熹瞳最終拿下國峰的訪問，黃智雯心有不甘，馬德鐘指其非靠美色，黃智雯恍然大悟。羅天宇取走黃智雯錢包內由馬德鐘給予的附屬信用卡大花一筆，令張曦雯對黃智雯有微言，黃智雯感屈辱，將附屬卡交還馬德鐘。

羅天宇取走黃智雯錢包內由馬德鐘給予的附屬信用卡大花一筆。（劇集截圖）

黃智雯感屈辱，將附屬卡交還馬德鐘。（劇集截圖）

黃智雯打算發掘熱狗店老闆的故事，期間人群恐懼症發作，向羅天宇發放求救訊息……馬德鐘看出黃智雯有所隱瞞，帶黃智雯到酒吧，黃智雯只好坦白。黃智雯借酒放鬆，越喝越醉，跟馬德鐘險些接吻。黃智雯急急離開時誤墮泳池，竟閃回當日墮海的一段記憶……

黃智雯借酒放鬆，越喝越醉，跟馬德鐘險些接吻。（劇集截圖）

黃智雯借酒放鬆，越喝越醉，跟馬德鐘險些接吻。（劇集截圖）

黃智雯借酒放鬆，越喝越醉，跟馬德鐘險些接吻。（劇集截圖）

竟閃回當日墮海的一段記憶。（劇集截圖）

《再見·枕邊人》最新一集（第11集）劇情劇透，黃智雯質問馬德鐘，馬德鐘卻不動聲色，黃智雯只好向羅天宇求救。馬德鐘派出志騫向黃智雯打探，但任務失敗。另邊廂，鄭俊弘接近黃智雯，同樣不果。黃智雯與馬德鐘前往訪問熱狗店店主Alton，他開店原來是為了前女友Christy。國峰爆出醜聞，林熹瞳的項目被煞停，林熹瞳懷疑黃智雯是幕後破壞者。馬德鐘迫切要推出新的一集，決定採用黃智雯的熱狗店專題，替代國峰的訪問。羅天宇帶黃智雯回到泳池，希望喚起她更多記憶，但徒勞無功……但黃智雯卻認得墜海時，企在懸崖邊的人戴著與一款與馬德鐘同款的帽子。

馬德鐘當年傷心欲絕。（劇集截圖）

同款帽。（劇集截圖）

黃智雯記得小小。（劇集截圖）