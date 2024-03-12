再見枕邊人劇透第12集｜被趕上絕對極沮喪　張曦雯終要黑化？

《再見·枕邊人》上集（第11集）劇情劇透，黃智雯質問馬德鐘，馬德鐘卻不動聲色，黃智雯只好向羅天宇求救。馬德鐘派出志騫向黃智雯打探，但任務失敗。另邊廂，鄭俊弘接近黃智雯，同樣不果。黃智雯與馬德鐘前往訪問熱狗店店主Alton，他開店原來是為了前女友Christy。國峰爆出醜聞，林熹瞳的項目被煞停，林熹瞳懷疑黃智雯是幕後破壞者。馬德鐘迫切要推出新的一集，決定採用黃智雯的熱狗店專題，替代國峰的訪問。羅天宇帶黃智雯回到泳池，希望喚起她更多記憶，但徒勞無功……但黃智雯卻認得墜海時，企在懸崖邊的人戴著與一款與馬德鐘同款的帽子。

馬德鐘當年傷心欲絕。（劇集截圖）

同款帽。（劇集截圖）

黃智雯記得小小。（劇集截圖）

馬德鐘就係final boss？（劇集截圖）

《再見·枕邊人》最新集（第12集）劇情劇透，羅天宇為助黃智雯，要求麥秋成幫忙尋找Christy。張曦雯的父親杜燕歌腳痛，馬德鐘欲帶杜燕歌看醫生，但杜燕歌不依。馬德鐘堅持，杜燕歌終自言可能患上了骨癌！張曦雯從馬德鐘的行徑猜出他有事隱瞞，終得知父親狀況。杜燕歌的檢查結果出爐，馬德鐘趁機宣佈落實跟張曦雯結婚。羅天宇陪黃智雯到熱狗店做訪問，意外發現留言板上有疑似Christy的留言。黃智雯終找到Christy，得知她當年不辭而別的真相……羅天宇在律師行發現到偷聽器，認定乃馬德鐘所為。

無微不至的照顧。（劇集截圖）

睇返舊相。（劇集截圖）

有事隱瞞。（劇集截圖）

好傷心。（劇集截圖）

最終黑化？（劇集截圖）