再見枕邊人劇透第13集｜羅天宇醒目設局　馬德鐘終於中計

《再見·枕邊人》上集（第12集）劇情劇透，羅天宇為助黃智雯，要求麥秋成幫忙尋找Christy。張曦雯的父親杜燕歌腳痛，馬德鐘欲帶杜燕歌看醫生，但杜燕歌不依。馬德鐘堅持，杜燕歌終自言可能患上了骨癌！張曦雯從馬德鐘的行徑猜出他有事隱瞞，終得知父親狀況。杜燕歌的檢查結果出爐，馬德鐘趁機宣佈落實跟張曦雯結婚。羅天宇陪黃智雯到熱狗店做訪問，意外發現留言板上有疑似Christy的留言。黃智雯終找到Christy，得知她當年不辭而別的真相……羅天宇在律師行發現到偷聽器，認定乃馬德鐘所為。

無微不至的照顧。（劇集截圖）

睇返舊相。（劇集截圖）

有事隱瞞。（劇集截圖）

好傷心。（劇集截圖）

最終黑化？（劇集截圖）

最終黑化？（劇集截圖）

《再見·枕邊人》最新一集（第13集）劇情劇透，黃智雯得知馬德鐘結婚，稍感失落，也決定將人生目標投放於工作，以及跟志騫重建母子關係。羅天宇得悉林凱恩將會離港，着黃智雯帶姚宏遠趕往機場，惜二人仍是分手收場。林熹瞳以另一題材硬撼黃智雯，但仍不被馬德鐘接納。張曦雯向杜燕歌提出拍全家幅，還安排黃智雯來到影樓，藉以「宣示主權」。黃智雯懷疑爆出魯振順醜聞之人是張曦雯，在影樓與她對質，但苦無證據。馬德鐘從偷聽器得知羅天宇拆解到黃智雯日程的內容，前往相關地點，卻發現是羅天宇設局……

佢哋要結婚了。（劇集截圖）

佢好傷心。（劇集截圖）

佢好傷心。（劇集截圖）

羅天宇設局。（劇集截圖）