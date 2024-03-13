再見枕邊人劇透第14集｜final boss係張國強？　想用車撞死黃智雯

《再見·枕邊人》上集（第13集）劇情劇透，黃智雯得知馬德鐘結婚，稍感失落，也決定將人生目標投放於工作，以及跟志騫重建母子關係。羅天宇得悉林凱恩將會離港，着黃智雯帶姚宏遠趕往機場，惜二人仍是分手收場。林熹瞳以另一題材硬撼黃智雯，但仍不被馬德鐘接納。張曦雯向杜燕歌提出拍全家幅，還安排黃智雯來到影樓，藉以「宣示主權」。黃智雯懷疑爆出魯振順醜聞之人是張曦雯，在影樓與她對質，但苦無證據。馬德鐘從偷聽器得知羅天宇拆解到黃智雯日程的內容，前往相關地點，卻發現是羅天宇設局……

佢哋要結婚了。（劇集截圖）

佢好傷心。（劇集截圖）

佢好傷心。（劇集截圖）

羅天宇設局。（劇集截圖）

馬德鐘中計。（劇集截圖）

《再見·枕邊人》最新一集（第14集）劇情劇透，馬德鐘指派黃智雯替曾被綁架的富家女Kandy尋找救命恩人，黃智雯訪問她後與羅天宇商量，猜測其恩人應該是社團中人。志騫找黃智雯打遊戲機，再為完成親子功課而約她前往看音樂會。音樂會結束，黃智雯人群恐懼症發作，幸得馬德鐘幫助。黃智雯要求羅天宇幫忙尋恩人，羅天宇找麥秋成協助，但仍未有頭緒。心聲的投資者張國強現身辦公室，向馬德鐘表達意見，明言不希望黃智雯留在心聲。黃智雯突然遭遇意外，像是有人想對她不利……

黃智雯記得好似係馬德鐘推佢落懸崖。（劇集截圖）

黃智雯記得好似係馬德鐘推佢落懸崖。（劇集截圖）

張國強唔想再見到黃智雯。（劇集截圖）

張國強唔想再見到黃智雯。（劇集截圖）