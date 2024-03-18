再見枕邊人劇透第16集｜志騫被車撞死？　黃智雯閃過重要記憶

《再見·枕邊人》上集（第15集）劇情劇透，黃智雯遇險腳受傷，羅天宇在旁照顧，發現自己對她有異樣感覺！黃智雯的調查終有進展，Kandy的救命恩人原來近在眼前，隨即安排二人見面；羅天宇向黃智雯細說與麥秋成的往事……心聲的製作會議上，馬德鐘再次選擇黃智雯的製作，林熹瞳不滿，認定馬德鐘偏袒黃智雯。Kandy的故事播出之際，爆出片段男主角的醜聞，馬德鐘被迫撤回黃智雯的製作。黃智雯估計再次是張曦雯所為，找上張曦雯對質，兩女各不相讓，劍拔弩張。另一方面，黃智雯得知馬德鐘背後藏着秘密……

兩人關係愈來愈升溫。（劇集截圖）

兩人關係愈來愈升溫。（劇集截圖）

張曦雯緊係不爽。（劇集截圖）

奸樣？（劇集截圖）

《再見·枕邊人》最新一集（第16集）劇情劇透，羅天宇查到馬德鐘於黃智雯失蹤前欠下巨債，但於她失蹤後不久就還清，懷疑其失蹤與馬德鐘有關，黃智雯認為不能妄斷。馬德鐘查到林熹瞳出賣公司並蓄意破壞黃智雯節目，要林熹瞳辭職，馬德鐘同時知道另有一人在背後對付黃智雯……張曦雯準備接志騫放學，突然被人阻攔，期間志騫意外被車撞倒。馬德鐘責張曦雯照顧不周，張曦雯啞口無言，黃智雯以照顧志騫為名提出搬進馬德鐘家，馬德鐘答應。黃智雯致電羅天宇稱自己閃回些許記憶，見到一個血流披面的女子……

張國強又再出手。（劇集截圖）

志騫被車撞死？（劇集截圖）

志騫被車撞死？（劇集截圖）