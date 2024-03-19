再見枕邊人劇透第17集｜羅天宇現真面目　埋黃智雯身原來另有目的

《再見·枕邊人》上集（第16集）劇情劇透，羅天宇查到馬德鐘於黃智雯失蹤前欠下巨債，但於她失蹤後不久就還清，懷疑其失蹤與馬德鐘有關，黃智雯認為不能妄斷。馬德鐘查到林熹瞳出賣公司並蓄意破壞黃智雯節目，要林熹瞳辭職，馬德鐘同時知道另有一人在背後對付黃智雯……張曦雯準備接志騫放學，突然被人阻攔，期間志騫意外被車撞倒。馬德鐘責張曦雯照顧不周，張曦雯啞口無言，黃智雯以照顧志騫為名提出搬進馬德鐘家，馬德鐘答應。黃智雯致電羅天宇稱自己閃回些許記憶，見到一個血流披面的女子……

張國強又再出手。（劇集截圖）

志騫被車撞死？（劇集截圖）

志騫被車撞死？（劇集截圖）

黃智雯閃過重要記憶。（劇集截圖）

《再見·枕邊人》最新一集（第17集）劇情劇透，志騫被雷聲嚇怕，黃智雯藉遊戲安撫他，兩母子關係急速升溫。黃智雯不忘住進馬德鐘家之目的，要打開馬德鐘夾萬查出其秘密。張曦雯因黃智雯的搬入而醋意大發，與黃智雯口角，馬德鐘覺得張曦雯不復過往大方，二人產生矛盾。張曦雯認為Coco是影響自己與馬德鐘感情的罪魁，決定不讓她好過。羅天宇接近黃智雯是為了調查周小敏的死因，懷疑黃智雯憶起的染血女人就是小敏。黃智雯偷偷在馬德鐘房間安裝攝像鏡頭，馬德鐘進房之際，黃智雯突然吻向馬德鐘……

黃智雯成功融入家中。（劇集截圖）

張曦雯好唔鍾意。（劇集截圖）

兩人關係好好。（劇集截圖）